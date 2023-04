"Napad stulecia" w Holandii. Sąd wydał wyrok dla sprawców

Dr Smile i tysiące oszukanych. Nabici na "proste zęby" O prostych, idealnych zębach marzy niejeden z nas. Niestety natura nie każdego obdarzyła zdrowym i silnym uzębieniem. Tradycyjny apart ortodontyczny w starszym wieku może nie wyglądać estetycznie i tu z pomocą miał przyjść Dr Smile. No właśnie... miał, bo klienci firmy mają niemal same problemy.