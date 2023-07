Należąca do PKO BP platforma Automarket planuje otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży

Należąca do grupy PKO BP platforma internetowa do zakupu samochodów Automarket w ciągu trzech lat swojej działalności sprzedała ponad 10 tys. samochodów i do końca 2023 roku chce sprzedać 4,5 tys. aut. Platforma w ciągu roku planuje otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży - poinformował PKO Leasing w komunikacie.

/ Automarket PKO BP

Spółka podała, że 8 na 10 transakcji dotyczyło finansowania w postaci wynajmu długoterminowego lub leasingu.

"Stałe wzrosty sprzedaży doprowadziły nas do rekordu w drugim kwartale 2023 roku, kiedy sprzedaliśmy prawie 1200 aut o łącznej wartości prawie 90 mln zł. Jednocześnie poprawiliśmy dotychczasowy najlepszy rezultat uzyskany w pierwszym kwartale tego roku o ponad 10 proc." - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes PKO Leasing Paweł Pach.

Automarket.pl podał, że w kolejnych latach planuje dalsze wzrosty sprzedaży, co ma być możliwe przede wszystkim dzięki działaniom marketingowo-brandowym, dalszej integracji z kanałami PKO BP oraz uruchomieniu stacjonarnych punktów sprzedaży.

"Obecnie pracujemy nad umocnieniem pozycji marki Automarket.pl, również w świecie offline. W związku z tym w ciągu roku planujemy otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży, w których klienci będą mogli obejrzeć auta z naszej oferty oraz umówią się na jazdę próbną. Równocześnie zamierzamy pogłębiać współpracę z PKO Bankiem Polskim, aby jeszcze skuteczniej docierać do jego 11 mln klientów i lepiej odpowiadać na ich motoryzacyjne potrzeby. Planujemy osiągnąć to poprzez zaangażowanie sieci sprzedaży banku, czy też rozwój integracji z należącymi do niego zdalnymi kanałami obsługi" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Otto z PKO Leasing. (PAP Biznes)

