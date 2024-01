ROSJA Boris Nadieżdin ostrzegł, że może wezwać do protestów, jeśli nie będzie dopuszczony do wyborów Rosyjski polityk Boris Nadieżdin, który chce startować w wyborach prezydenckich w marcu br. powiedział w poniedziałek, że jeśli nie zostanie zarejestrowany jako kandydat, to może wezwać ludzi, którzy złożyli podpisy na rzecz jego kandydatury, aby wyszli na demonstracje.