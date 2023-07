Nakazy ewakuacji w okolicach Wolos i Lamii. Strażacy walczą z 90 pożarami

POŻARY W GRECJI Polacy od doby koczują na lotnisku w Rodos. Nie wiedzą, kiedy wrócą Od doby na lotnisku w Rodos koczują turyści, którzy w poniedziałek zakończyli wakacje i po południu mieli odlecieć do kraju. "Do Polski przewieziono osoby, które ewakuowano z innych miast, a o tych, którzy planowo mieli powrócić do kraju zapomniano" - powiedziała PAP pani Agnieszka, która od doby koczuje na lotnisku z nastoletnim synem.