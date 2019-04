Najwyższy budynek w Unii powstanie w szczerym polu

320-metrowy drapacz chmur powstanie w 7-tysięcznym duńskim miasteczku Brande. Zielone światło budowie dał lokalny samorząd.

Gdy powstanie, będzie najwyższym budynkiem Unii Europejskiej i piątym w Europie. Zbuduje go duński koncern odzieżowy Bestseller, właściciel marek Vero Moda, Only czy Jack&Jones, który przeniesie do niego główną siedzibę.

Budynek został zaprojektowany przez studio Dorte Mandrup. Gdy powstanie, o 10 metrów przewyższy londyński biurowiec Shard Tower i budowany w Warszawie Verso. Oprócz górującej nad okolicą wieży powstanie także kompleks budynków.

– Będzie to punkt zwrotny, który wreszcie umieści miasteczko Brande na mapie. Od ponad 30 lat cieszymy się, że mamy w nim dom i czujemy, że jesteśmy naturalną częścią lokalnej społeczności. W ten sposób firma chciała dać coś miasteczku w zamian – mówi Anders Krogh Vogdrup, kierownik budowy Bestsellera.

Zgodę na budowę drapacza chmur wydała już lokalna rada. Jednak jak zaznacza Vogdrup, wcielanie planów w życie potrwa jeszcze wiele lat.

Wieża za sprawą nizinnego krajobrazu będzie widoczna nawet z 60 km, a więc m.in. z oddalonego na południe od Brande Legolandu. Pozostając w baśniowym klimacie, dziennikarze duńskiego satyrycznego portalu Rokokoposten zdążyli już porównać projekt Bestsetter Tower do "Oka Saurona" z "Władcy pierścieni".

Wątpliwości co do estetyki projektu ma także cytowana przez "The Guardian" duńska architekt Trine Kammer. Twierdzi, że tak wysoki obiekt zakłóci naturalny krajobraz w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

– Tak duży budynek sprawi, że świat wokół stanie się wręcz klaustrofobicznie mały – zauważa.

Duński wieżowiec wśród pól to nowatorskie przedsięwzięcie w Europie, jednak nie na świecie. Już w 1991 r. w Japonii stanął 134-metrowy budynek mieszkalny Sky Tower 41. Od tego czasu wokół wieżowca zdążyło wyrosnąć jednak miasto.

Wątpliwości ma także cytowana przez The Guardian duńska architect Trine Kammer. Jak twierdzi, budynek zakłóci naturalny krajobraz w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. - Tak duży budynek sprawi, że świat wokół stanie się klaustrofobicznie mały – twierdzi. Choć duński wieżowiec wśród pól to nowatorskie przedsięwzięcie w Europie, historia świata zna już takie przypadki. W 1991 r. w Japonii stanął 134-metrowy budynek mieszkalny Sky Tower 41. Od tego czasu wokół wieżowca zdążyło wyrosnąć jednak miasto.

Marcin Kaźmierczak