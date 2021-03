Emerytury na Śląsku. Od 5 groszy do 17 tys. zł

fot. Umkatowice / Wikipedia

Najniższa emerytura w woj. śląskim wynosi 5 groszy. Wypłaca ją sosnowiecki ZUS. Najwyższa przekracza 17 tys. zł i trafia do mieszkańca Podbeskidzia – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka regionalnego ZUS Beata Kopczyńska.

"Świadczenie w wysokości 5 groszy otrzymuje mężczyzna, który składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 2 miesiące. Druga rekordowo niska emerytura w naszym województwie wypłacana jest przez chorzowski ZUS – to 17 groszy. Do obliczenia emerytury przyjęto kwotę składek za 24 dni" – powiedziała Beata Kopczyńska.

W woj. śląskim najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkaniec Podbeskidzia. Na świadczenie przeszedł w wieku 85 lat. Przez lata pracował w górnictwie, osiągając bardzo wysokie zarobki. Emeryturę w wysokości ponad 17 tys. zł wypłaca mu oddział ZUS w Bielsku-Białej.

Wysokie świadczenia ma także dwóch emerytów z zabrzańskiego oddziału ZUS. Każdy z nich ma przyznaną emeryturę powyżej 14 tys. zł. Obaj przeszli na emeryturę średnio 10 lat później niż powszechny wiek emerytalny. Każdy z nich ma też bardzo długi staż pracy, jeden blisko 49 lat, w tym aż 48 lat w jednym zakładzie pracy, a drugi prawie 57 lat stażu ubezpieczeniowego.

Wysoką emeryturą może pochwalić się także klient chorzowskiego oddziału ZUS. Miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym przekracza 14 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 5 miesięcy, a w swojej karierze ma prawie 57 lat pracy (w tym aż 52 lata okresów składkowych, czyli bez zwolnień lekarskich itp.). Ubezpieczony pracował jako pracownik naukowy.

"Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższą emeryturę" – tłumaczy Beata Kopczyńska.

Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, to jednak ma on znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej, od 1 marca 2021 r. – 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to jeśli obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty.

Najniższa emerytura, jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z oddziału ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Odkąd wprowadzono świadczenie "Mama 4 plus" jej sytuacja finansowa poprawiła się. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzymywać będzie 1250,88 zł.

Najlepiej uposażonym emerytem w Polsce jest 86-latek, który 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, przekracza 35 tys. zł. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę w granicach 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje przeszło 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Pod koniec 2020 r. liczba emerytów w ZUS wyniosła około 6 mln osób. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka

lun/ joz/