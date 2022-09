Najlepsze lokaty bankowe. 8 proc. rocznie daje już siedem banków

/ Shutterstock

Jeszcze przed miesiącem maksymalna stawka na lokacie wynosiła 7,50 proc. w skali roku i była dostępna zaledwie w jednym banku. Obecnie nie tylko wybór jest zdecydowanie szerszy, a i instytucje zachęcają klientów wyższym oprocentowaniem.

Choć do końca miesiąca pozostało jeszcze kilka dni, to już teraz można uznać, że wrzesień minął pod znakiem lokat na 8 proc. w skali roku. To właśnie 1 września pojawiła się pierwsza oferta objęta taką stawką. Konkurencja jednak nie pozostała daleko w tyle, szybko doganiając lidera.

Podsumowujemy rynek lokat we wrześniu, prezentując najlepsze oferty. W tabeli znalazły się depozyty na wszystkie analizowane okresy. Kolejność ustalana jest na podstawie oferowanego oprocentowania. Zestawienie obejmuje również dodatkowe informacje na temat warunków dodatkowych oraz ograniczeń kwotowych.

Najwyższe stawki na lokatach we wrześniu

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Warunki dodatkowe 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Pekao Lokata na Nowe Środki 8,00% 12M Posiadanie konta osobistego, wypełnienie kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, wpłata nowych środków i wyrażenie zgód marketingowych [od 20 tys. zł do 1 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 3M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 6M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] Credit Agricole Lokata Mobilna 8,00% 9M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 75 tys. zł] Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 8,00% 12M Wpłata nowych środków na lokatę. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [min. 5 tys. zł, do 180 tys. zł, maks. 5 lokat] Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 8,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 8,00% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Ciechanowie superLOKATA 8,00% 3M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] PBS w Ciechanowie superLOKATA 8,00% 6M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] 2. neoBank energoLOKATA 6M 7,90% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 7,50% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] BFF Banking Group Lokata Facto 7,50% 9M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] BFF Banking Group Lokata Facto 7,50% 12M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] Citi Handlowy Lokata Powitalna 7,50% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Citigold 7.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł [min. 20 tys. zł, do 400 tys. zł] Citi Handlowy Lokata Dodatkowa 7,50% 6M Dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Citigold 7.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł [min. 20 tys. zł, do 2 mln zł] Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 7,50% 6M Wpłata nowych środków na lokatę. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [min. 5 tys. zł, do 180 tys. zł, maks. 5 lokat] Inbank Lokata Lojalna 7,50% 6M Brak możliwości zerwania jakiejkolwiek lokaty w banku pod rygorem obniżenia oprocentowania Lokaty Lojalnej do oprocentowania standardowego [min. 5 tys. zł, do 50 tys. zł, maks. do 1 mln zł na wszystkich lokatach] mBank Lokata promocyjna 7,50% 12M Posiadanie mKonta Intensive i wpłata nowych środków [do 500 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 27 września 2022 r.

Na czele tabeli znalazły się banki, które proponują najwięcej na lokacie, czyli 8 proc. w skali roku. Do tego grona należą Bank Nowy, Bank Pekao, BFF Banking Group, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Nest Bank oraz PBS w Ciechanowie.

Największą swobodę w wyborze lokaty lub okresu daje ostatni z nich, czyli PBS w Ciechanowie. Taką stawkę można otrzymać zarówno na ekstraLOKACIE dla nowych klientów, jak i superLOKACIE dla osób, które wpłacą nowe środki. Stawka dotyczy lokat na 3 lub 6 miesięcy. Wymagane posiadanie rachunku depozytowego. PBS w Ciechanowie to bank, który jako ostatni dołączył do czołówki, podnosząc stawkę do 8 proc. rocznie 22 września br.

Wybór terminu trwania lokaty daje klientom również BFF Banking Group. Podane oprocentowanie obowiązuje na Lokacie Facto na 3 oraz 6 miesięcy. Jednym warunkiem lokaty jest założenie rachunku depozytowego. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Wśród najlepszych znalazła się także lokata dla nowych klientów w Banku Nowym. NOWYdepozyt 6M Gwarantowany to propozycja dla tych, którzy otworzą rachunek depozytowy. Stawka jest dostępna na półrocznym wariancie lokaty.

Na pozycji lidera znalazła się także Lokata na Nowe Środki z Banku Pekao. Jest to promocyjna oferta Lokaty negocjowanej dostępnej od 20 tys. zł. Stawka na lokacie jest uzależniona od terminu depozytu. Najwyższe oprocentowanie dotyczy lokaty na najdłuższy dostępny okres – 12 miesięcy. Kryteria do „odhaczenia” to posiadanie konta osobistego, wpłata nowych środków, wypełnienie kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności i wyrażenie zgód marketingowych.

Do grona najlepszych należy również Credit Agricole, który wraz z początkiem miesiąca jako pierwszy zaproponował posiadaczom oszczędności oprocentowanie w wysokości 8 proc. na lokacie terminowej. Aby skorzystać z Lokaty Mobilnej, bo o niej mowa, należy być nowym klientem, który założy konto osobiste i wpłaci środki na lokatę przez aplikację mobilną. Okres lokaty to 270 dni.

8 proc. rocznie to oprocentowanie, które towarzyszy również Lokacie na Nowe Środki od Getin Noble Banku. Warunek dodatkowy oferty to wpłata nowych środków. Najwyższa stawka jest oferowana tym, którzy wybiorą lokatę 12-miesięczną.

Ostatnim bankiem, który może się pochwalić najwyższymi oprocentowaniem, jest Nest Bank – lider zestawienia z końca sierpnia br. Nest Lokata Witaj na 6 miesięcy jest skierowana do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią warunki dotyczące zapewnienia wpływu wynagrodzenia i realizowania transakcji z założonego ROR-u. Na lokatę można wpłacić nie więcej niż 20 000 zł.

Niewiele niższa stawka obowiązuje na półrocznej energoLOKACIE 6M Gwarantowanej od neoBanku. 7,90 proc. w skali roku mogą zyskać nowi klienci zakładający konto osobiste lub portfel depozytowy w tym banku.

Zestawienie zamyka osiem ofert na 7,50 proc. rocznie. Lokatę na taki procent można znaleźć w Banku Nowym, BFF Banking Group, Citi Handlowym, Getin Noble Banku, Inbanku oraz mBanku.