Najlepsze lokaty na rynku. Już 12 banków oferuje co najmniej 7 proc. zysku rocznie

Polujący na najlepsze depozyty na rynku mają w czym wybierać. Co najmniej 7 proc. w skali roku da zarobić dwanaście banków. Maksymalna stawka to 7,50 proc. rocznie, jednak towarzyszy jej długa lista dodatkowych warunków.

W ten wtorek tradycyjny ranking lokat zastąpiło zestawienie z najlepszymi ofertami na rynku. Brak kwot wyjściowych ani określonych z góry okresów – liczy się tylko stawka. Zainteresowani nową lokatą z atrakcyjnym oprocentowaniem znajdą wszystkie informacje o dodatkowych warunkach w ostatniej kolumnie, w tym kwotę maksymalną, jeśli bank wyznaczył limit.

Najwyższe stawki na lokatach w sierpniu

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – sierpień 2022 r. Lp. Bank / Lokata Oproc. [p.a.] Okres Warunki dodatkowe 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 7,50% 6M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł, maks. 1 lokata] 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 7,20% 1M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] mBank Lokata w promocji „Lokata oszczędnościowa na 12 miesięcy” 7,20% 12M Posiadanie mKonta Intensive i wpłata nowych środków [do 500 tys. zł] 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 7,10% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] mBank Lokata w promocji „Lokata oszczędnościowa na 6 miesięcy” 7,10% 6M Posiadanie mKonta Intensive i wpłata nowych środków [do 500 tys. zł] 4. Alior Bank Lokata na Nowe Środki 7,00% 12M Wpłata nowych środków na lokatę Bank Nowy NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 7,00% 12M Dla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy [do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty] Bank Nowy NOWYdepozyt 12M ZYSK 7,00% 12M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 6M ZYSK 7,00% 6M Posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków [do 1 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 7,00% 24M Posiadanie rachunku depozytowego [min. 5 tys. zł] 18M 12M BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 7,00% 12M Posiadanie konta [do 500 tys. zł] Credit Agricole Lokata Mobilna 7,00% 12M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste [do 75 tys. zł] Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 7,00% 24M Posiadanie konta osobistego i wpłata nowych środków [do 200 tys. zł] 12M Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 7,00% 12M Wpłata nowych środków na lokatę. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [min. 5 tys. zł, do 180 tys. zł, maks. 5 lokat] Inbank Lokata Lojalna 7,00% 12M Brak możliwości zerwania jakiejkolwiek lokaty w banku pod rygorem obniżenia oprocentowania Lokaty Lojalnej do oprocentowania standardowego [min. 5 tys. zł, do 50 tys. zł, maks. do 1 mln zł na wszystkich lokatach] ING Bank Śląski Lokata terminowa Plus 7,00% 12M Posiadanie konta oszczędnościowego [do 100 tys. zł, maks. 1 lokata] mBank Lokata w promocji „Lokata oszczędnościowa na 12 miesięcy” 7,00% 12M Posiadanie konta osobistego i wpłata nowych środków [do 500 tys. zł] neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 7,00% 3M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] neoBank energoLOKATA WYSOKI Procent 7,00% 2M Dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy [do 10 tys. zł, maks. 1 lokata] Toyota Bank Lokata Sprint 7,00% 200D Posiadanie konta osobistego [do 15 tys. zł, maks. 20 lokat] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 29 sierpnia 2022 r.

Najwyżej oprocentowana lokata terminowa na rynku to obecnie półroczna Nest Lokata Witaj, którą można założyć w Nest Banku. Stawka na tym depozycie to 7,50 proc. w skali roku. Z oferty skorzystają wyłącznie nowi klienci, którzy spełnią warunki. Są to: założenie konta osobistego, zapewnienie wpływu wynagrodzenia (min. 2000 zł/m-c), dokonywanie wymienionych w regulaminie transakcji (płatność Blik, płatność kartą lub przelew; min. trzy w miesiącu) oraz wyrażenie zgód marketingowych. Zainteresowani mogą założyć tylko jedną lokatę na kwotę nie wyższą niż 20 000 zł.

Nieco niższą stawkę od lidera, czyli 7,20 proc. w skali roku, oferują Bank Nowy oraz mBank. NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego to propozycja dla osób, które liczą na szybkie odzyskanie środków wraz z odsetkami. Jest to miesięczna lokata dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Kwota maksymalna to 10 tys. zł. Bank daje możliwość otwarcia tylko jednego takiego depozytu.

Taka sama stawka towarzyszy promocyjnej lokacie w mBanku. Posiadacze mKonta Intensive, którzy mają nowe środki, mogą ulokować je na rocznym depozycie w ramach oferty specjalnej „Lokata oszczędnościowa na 12 miesięcy”. Lepszym oprocentowaniem może zostać objęty kapitał do 500 tys. zł.

Co ciekawe, te same marki, czyli Bank Nowy oraz mBank, to jedyne banki, które poza wymienionymi wyżej ofertami dadzą jeszcze zarobić więcej niż 7 proc. w stosunku rocznym. Bank Nowy oferuje 7,10 proc. w skali roku na NOWYMdepozycie 3M GWARANTOWANYM. To kolejna oferta dla nowych klientów, którzy zdecydują się na rachunek depozytowy, z tym, że na tę lokatę można wpłacić zdecydowanie więcej – 100 000 zł. Bank daje możliwość otwarcia do 4 takich depozytów.

7,10 proc. rocznie to oprocentowanie na kolejnej lokacie w promocji od mBanku dla korzystających z mKonta Intensive. Kryteria do spełnienia są takie same – wpłata nowych środków. Zmiana dotyczy terminu zapadalności lokaty – środki wraz z odsetkami wrócą do deponenta po 6 miesiącach. Na lokatę można wpłacić nie więcej jak 500 tys. zł.

Pozostałe pozycje w tabeli to propozycje na 7 proc. w skali roku. Klienci mają szeroki wybór, bo stawkę w takiej wysokości można znaleźć w 11 bankach. Wśród nich znajdują się oferty, które mogą przypaść do gustu zarówno osobom, którym zależy na szybkim zysku, jak i tym, którzy nie widzą problemu w zamrożeniu środków na długi termin.

Pierwsza grupa klientów może rozważyć np. 2-miesięczną energoLOKATĘ Wysoki Procent lub energoLOKATĘ 3M Gwarantowaną od neoBanku. Najdłuższe lokaty na 7 proc. rocznie to oferty na 24 miesiące. Są to Lokata Facto od BFF Banking Group oraz Lokata na nowe środki od Credit Agricole. Wszystkie wymienione propozycje są objęte dodatkowymi warunkami. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.