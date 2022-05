Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku. 6 proc. w czterech bankach

fot. Andrzej_Karolina2019 / / Shutterstock

6 proc. w skali roku – tyle można obecnie otrzymać za założenie lokaty terminowej. Taką ofertę mają aktualnie cztery banki. Do wyboru klientów pozostają depozyty na różne terminy, w tym na miesiąc czy 3 lata.

Stale rosnące oprocentowanie lokat terminowych to skutek ostatnich zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kierunek „w górę” Rada Polityki Pieniężnej obrała już w październiku ubiegłego roku i od tego czasu każde posiedzenie RPP kończyło się decyzją o kolejnych podwyżkach.

W efekcie aktualne stawki na lokatach sięgają 6 proc. w skali roku. Choć wciąż im daleko do poziomów wyznaczanych przez inflację, to pozwolą choć w pewnym stopniu zniwelować jej negatywny wpływ na wartość pieniądza. Oprocentowanie w takiej wysokości mogą pamiętać jedynie oszczędzający na lokatach od lat, bowiem przed obniżką stóp procentowych w marcu 2020 r. stawki sięgały maksymalnie 4 proc. w skali roku.

6 proc. nawet bez konta osobistego

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – maj 2022 r. Bank / Lokata Oproc. [p.a.] Okres Warunki dodatkowe i ograniczenia kwotowe Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 6,00% 1M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 10 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 6,00% 12M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 400 tys. zł] Bank Pekao Lokata Rentierska 6,00% 36M dla posiadaczy konta osobistego; odsetki wypłacane na rachunek klienta co kwartał [bez kwoty maksymalnej] Inbank Lokata Lojalna 6,00% 3M klient nie może zerwać jakiekolwiek lokaty w Inbanku (wypłata środków skutkuje obniżeniem oprocentowania do stawki standardowej) [do 50 tys. zł] Inbank Lokata Lojalna 6,00% 6M klient nie może zerwać jakiekolwiek lokaty w Inbanku (wypłata środków skutkuje obniżeniem oprocentowania do stawki standardowej) [do 50 tys. zł] PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 6,00% 3M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 6,00% 6M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 400 tys. zł] PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 6,00% 12M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 400 tys. zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 5,50% 3M dla nowych klientów zakładających portfel depozytowy [do 400 tys. zł] Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 5,50% 12M wpłata nowych środków [do 180 tys. zł] neoBank energoLOKATA Wysoki Procent 5,50% 2M dla nowych klientów zakładających konto osobiste [do 10 tys. zł] neoBank energoLOKATA 3M PLUS 5,40% 3M dla nowych klientów zakładających konto osobiste lub portfel depozytowy [do 1 mln zł] neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 5,40% 3M dla nowych klientów zakładających konto osobiste lub portfel depozytowy [do 400 tys. zł] Alior Bank Lokata Mobilna 5,00% 3M dla klientów dokonujących po raz pierwszy aktywacji systemu bankowości mobilnej, wymagane posiadanie konta i wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł] Alior Bank Lokata na Nowe Środki 5,00% 12M wpłata nowych środków [bez kwoty maksymalnej] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 5,00% 3M dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] Bank Nowy NOWYdepozyt 3M ZYSK 5,00% 6M dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 12M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 18M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 24M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 36M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 48M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 60M dla posiadaczy rachunku depozytowego [do 12 mln zł] BNP Paribas Bank Polska Lokata GOmobile 5,00% 5M dla posiadaczy konta [do 50 tys. zł] BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 5,00% 12M [do 500 tys. zł] Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 5,00% 6M wpłata nowych środków [do 180 tys. zł] Nest Bank Nest Lokata Witaj 5,00% 6M dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej 3 transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych [do 20 tys. zł] neoBank neoLOKATA ZYSK 5,00% 12M dla posiadaczy konta lub portfela depozytowego, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] PBS w Ciechanowie superLOKATA 5,00% 3M dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] PBS w Ciechanowie superLOKATA 5,00% 6M dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] PBS w Ciechanowie superLOKATA 5,00% 12M dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę [do 1 mln zł] Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 5,00% 24M wpłata nowych środków [do 400 tys. zł] Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 5,00% 36M wpłata nowych środków [do 400 tys. zł] Santander Consumer Bank Lokata Zysk+Wzrost 5,00% 24M wpłata nowych środków [bez kwoty maksymalnej] Santander Consumer Bank Lokata Zysk+Wzrost 5,00% 36M wpłata nowych środków [bez kwoty maksymalnej] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 18 maja 2022 r.

Najwyższa stawka aktualnie na rynku to – co zostało już wspomniane – 6 proc. w skali roku. Takim oprocentowaniem kuszą klientów cztery banki.

Jednym z nich jest Bank Nowy, który oferuje taką stawkę na dwóch depozytach. Co ciekawe, z ofert banku mogą skorzystać zarówno osoby, które nie chcą zamrażać środków na długi okres, jak i planujący ulokować oszczędności na wyższą stawkę na dłużej. Jedna z propozycji to NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT na 1 miesiąc, druga to NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY ze zdecydowanie dłuższym terminem zapadalności, bo na 12 miesięcy. Pierwsza z ofert jest dostępna dla kwoty do 10 tys. zł, z kolei na drugą lokatę można wpłacić do 400 tys. zł.

Jak założyć lokatę w Banku Nowym? Obie oferty są skierowane do nowych klientów banku, którzy zdecydują się na portfel depozytowy w banku. Portfel depozytowy do produkt, który można otworzyć przez internet. Do założenia rachunku konieczne będzie posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości. Lokaty internetowe są dostępne w bankowości internetowej banku.

Drugim bankiem, który od niedawna oferuje lokatę na 6 proc. w skali roku, jest Bank Pekao. Lokata Rentierska, bo o niej mowa, to produkt, w którym oszczędności przekazujemy bankowi na 36 miesięcy. Na odsetki nie trzeba długo czekać, bowiem bank je wypłaca na konto klienta co kwartał. To że zysk jest wypłacany „w ratach” nie znaczy, że możliwe jest zerwanie lokaty przed czasem bez utraty odsetek. W takiej sytuacji bank pomniejszy kapitał o wypłacone już środki. Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł.

Jak założyć lokatę w Banku Pekao? Oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, tzw. zarówno dla nowych, jak i aktualnych klientów. Istnieje jednak wymóg posiadania konta osobistego w Banku Pekao. Posiadacze rachunku mogą otworzyć depozyt w bankowości elektronicznej i mobilnej. Lokata jest również dostępna w oddziale.

6 proc. rocznie jest również dostępne w Inbanku na Lokacie Lojalnej. Lokata została wprowadzona do oferty 11 maja br., natomiast już 18 maja br. doczekała się podwyżki z 5 do 6 proc. w skali roku. Można ją otworzyć na 3 lub 6 miesięcy. Oferta nie posiada dodatkowych warunków, jednak bank zaznacza, że w sytuacji, kiedy klient ma więcej lokat i zerwie którąkolwiek z nich, może obniżyć stawkę na Lokacie Lojalnej do oprocentowania standardowego (obecnie 4 proc. w skali roku). Kwota maksymalna, na którą można wpłacić środki na jedną lokatę, to 50 000 zł. Bank daje możliwość otworzenia większej liczby lokat (maksymalny limit to 1 mln zł). Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Jak założyć lokatę w Inbanku? Lokaty w Inbanku są dostępne dla klientów przez internet. Klient wypełnia formularz, podając dane osobowe i wybierając parametry depozytu. Następnie lokatę należy zasilić przelewem.

Ostatnim bankiem, który aktualnie oferuje 6 proc. w skali roku, jest PBS w Ciechanowie. Zainteresowani taką stawką mogą wybrać spośród trzech terminów ekstraLOKATY – na 3, 6 lub 12 miesięcy. Oferta ma limit kwotowy wyznaczony na poziomie 400 tys. zł.

Jak założyć lokatę w PBS w Ciechanowie? Aby skorzystać z propozycji banku, należy spełnić dwa wymogi – posiadać status nowego klienta oraz otworzyć rachunek depozytowy. Rachunek jest dostępny przez internet. Po jego otwarciu lokatę można otworzyć, korzystając z bankowości internetowej.

Stawka wyższa niż 5 proc. w skali roku jest także do zgarnięcia w dwóch bankach. 5,50 proc. w skali roku towarzyszy Lokacie na Nowe Środki od Getin Noble Banku na najdłuższy termin, czyli 12 miesięcy. Stawki w wysokości 5,40 proc. i 5,50 proc. w stosunku rocznym można również znaleźć w neoBanku (Wielkopolski Bank Spółdzielczy).

Na oprocentowanie w wysokości maksymalnie 5 proc. rocznie można liczyć w Alior Banku (Lokata Mobilna na 3 miesiące, Lokata na Nowe Środki na 12 miesięcy), BFF Banking Group (Lokata Facto na terminy od 12 miesięcy), BNP Paribas Banku Polska (Lokata GOmobile na 5 miesięcy), BOŚ Banku (EKOlokata Promocyjna na 12 miesięcy), Nest Banku (Nest Lokata Witaj na 6 misięcy) oraz Santander Consumer Banku (Lokata Online Nowe Środki i Lokata Zysk+Wzrost na 24 i 36 miesięcy).

Nowi klienci dostaną więcej

W przypadku zdecydowanej większości ofert wysoki procent jest dostępny dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków. Wyjątkiem są tutaj lokaty Inbanku oraz BOŚ Banku, które nie stawiają żadnych wymagań wejściowych. Pozostałe propozycje nie są wolne od następujących ograniczeń:

posiadanie konta osobistego lub innego rachunku w banku,

posiadanie statusu nowego klienta,

wpłata nowych środków na lokatę,

zapewnienie wpływów na konto osobiste w określonej wysokości,

zapewnienie dokonywania comiesięcznych płatności kartą.

Im wyższa stawka, tym nierzadko trudniejsze warunki do spełnienia. Banki bowiem próbują zatrzymać klienta na dłużej, proponując mu dodatkowe produkty. Przykładowo wśród banków oferujących lokatę na 6 proc. w skali roku, połowa kieruje ofertę tylko do nowych klientów.

Nie można również zapominać o stosowaniu przez banki limitu kapitału wpłacanego na daną lokatę, co w efekcie ogranicza zysk do określonej z góry maksymalnej kwoty.