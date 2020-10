Największy test cyfrowej waluty – Chiny urządziły loterię

fot. Nicky Loh / FORUM

Chiński bank centralny przeprowadził największy dotąd eksperyment z użyciem oficjalnego cyfrowego pieniądza. E-juan trafił za pośrednictwem loterii do 5 tys. użytkowników, którzy teraz będą mogli przetestować innowację.

Ludowy Bank Chin wielkimi krokami zmierza w stronę powszechnego udostępnienia cyfrowego pieniądza banku centralnego (tzw. CBDC – Central Bank Digital Currency). Przed kilkoma dniami lokalne władze w Shenzhen przeprowadziły loterię, w której rozdały 10 mln juanów w nowej formie.

Jak donosi serwis Finextra, do udziału w „zabawie” zgłosiły się niemal dwa miliony osób. Z tej grupy wylosowano 50 tys. zwycięzców, którzy otrzymali po 200 e-juanów (ok. 30 dolarów). Odbiór nagrody odbywa się poprzez ściągnięcie oficjalnej aplikacji mobilnej Cyfrowego Renminbi i uruchomienie mobilnego portfela.

Środki pochodzące z loterii mogą zostać wykorzystane pomiędzy 12 a 18 października w sieci 3 tys. akceptantów w Shenzhen. Nietypowe przedsięwzięcie posłużyło do zareklamowania nowej formy pieniądza oraz zrekrutowania grona testerów, by możliwe było sprawdzenie działania infrastruktury w zbliżonych do realnych warunków sytuacjach.

Przypomnijmy, że e-juan nie jest jeszcze powszechnie dostępny, a oficjalna data startu projektu nie została podana. Bank centralny i partnerzy projektu testują na razie CBDC na ograniczoną skalę. Przykład loterii pokazuje, jak cyfrowy pieniądz banku centralnego mógłby zostać wykorzystany w roli tzw. „helicopter money” – niekonwencjonalnego narzędzia polityki monetarnej. Zastosowanie takiego bodźca za pośrednictwem CBDC byłoby prostsze technicznie, niż dostępne obecnie rozwiązania.