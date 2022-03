Największy rosyjski bank opuszcza Europę. Jego filie upadają

fot. Alexander Demianchuk / / Reuters

Sbierbank - największy rosyjski bank - poinformował, że opuszcza europejski rynek. "Należące do grupy banki mierzą się z nadzwyczajnym odpływem środków" - napisano w komunikacie. Tymczasem organ unii bankowej UE ogłosił, że wobec chorwackiej i słoweńskiej filii banku wszczęto przymusową restrukturyzację i zostają one przejęte przez inne instytucje.

Przed potencjalnymi problemami największego rosyjskiego banku na europejskim rynku przed kilkoma dniami ostrzegał Europejski Bank Centralny. "Sberbank Europe AG i jego dwie spółki zależne działające na obszarze unii bankowej, Sberbank w Chorwacji i Sberbank banka w Słowenii, upadają lub są zagrożone upadłością z powodu pogorszenia ich sytuacji płynnościowej" - podał EBC w komunikacie. Dziś Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) poinformowała, że procedurze resolution zostaną poddane dwie wspomniane wyżej filie, natomiast ich austriacka spółka-matka nie wymaga takich działań. W jej przypadku "postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z prawem krajowym" - napisał SRB w komunikacie.

Udziały w chorwackiej spółce przejmie miejscowy bank pocztowy (Hrvatska Poštanska Banka), a w słoweńskiej - Nova ljubljanska banka. Europejski organ bankowy wskazuje, że banki normalnie otworzą dziś drzwi przed klientami. "Są teraz częścią ugruntowanych, silnych i stabilnych grup bankowych" - stwierdził SRB. Środki deponentów są w pełni dostępne. "Wszystko to zostało zrobione bez konieczności korzystania z funduszy publicznych, więc chronieni są nie tylko klienci Sbierbanku, ale także podatnik" - podkreślił. Natomiast w przypadku klientów austriackiego Sbierbanku pozostają gwarantowane do wysokości 100 tys. euro - przypomina SRB.

Sbierbank jest największym rosyjskim bankiem - jego aktywa stanowią ponad 30 proc. aktywów sektora. Za jego pośrednictwem wypłacana jest większość płac i emerytur w Rosji. Został objęty amerykańskimi sankcjami, na mocy których nakazano zamknięcie amerykańskim podmiotom kont w tej instytucji oraz wchodzenia z nią w jakiekolwiek przyszłe transakcje.

W Europie prowadzi(ł) działalność m.in. we wspomnianych wyżej Austrii, Chorwacji czy Słowenii, a także Niemczech, Czechach i na Węgrzech. Czeski bank centralny rozpoczął w poniedziałek proces odbierania licencji Sbierbankowi CZ - zakazał bankowi obracania aktywami, udzielania nowych kredytów i przyjmowania depozytów. Z kolei w filii węgierskiej w poniedziałek i wtorek wprowadzono wakacje bankowe, podczas których klienci mogli korzystać z kart płatniczych, ale nie mogli przeprowadzać transakcji na kontach. Na koniec 2020 r. aktywa Sbierbank Europe wynosiły ok. 13 mld euro, a instytucja miała 800 tys. klientów detalicznych i korporacyjnych - podaje "Financial Times".

Maciej Kalwasiński