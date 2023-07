Największy bank w kraju wprowadza zmiany w ofercie kart. Co to oznacza dla klientów?

PKO Bank Polski wprowadził zmiany w ofercie kart płatniczych. Klienci indywidualni oraz biznesowi będą teraz otrzymywać karty Visa zamiast Mastercarda. Chodzi o debetówki wydawane do kont osobistych. Nie oznacza to jednak, że karty MC znikają z oferty.

O zmianie donosi serwis Cashless.pl, który skontaktował się z bankiem w celu wyjaśnia sprawy. Do niedawna klienci indywidualni mieli bowiem możliwość wyboru logo organizacji płatniczej na karcie debetowej. Jak jednak donieśli czytelnicy, teraz bank automatycznie wznawia posiadaczom dotychczasowych Mastercardów karty Visa.

Biuro prasowe banku wytłumaczyło, że chodzi o ujednolicenie oferty kart. Od teraz klienci indywidualni oraz biznesowi będą otrzymywać do swoich rachunków karty z logo Visa. Nie oznacza to jednak, że Mastercardy znikają z oferty. Bank podkreśla, że nadal współpracuje z dwoma organizacjami. Karty MC będą wydawane na przykład jako kredytówki. PKO BP wydaje bowiem kartę platynową i „kartę przejrzystą” nadal we współpracy z Mastercardem.

Z punkty widzenia przeciętnego użytkownika karty płatniczej zmiana ta nie ma wielkiej różnicy. Karty z logo obu organizacji działają bowiem na podobnych zasadach. Różnić się mogą jedynie programami lojalnościowymi lub zasadami przewalutowań za granicą. Więcej na ten temat piszemy w artykule "Mastercard czy Visa. Którą kartę płatniczą wybrać?".

Visa i Mastercard to dwie organizacje, które zdominowały rynek kart płatniczych w Polsce. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, Visa ma 52,9 proc. udziału w karcianym „torcie”, a Mastercard 46,9 proc. Do niedawna na rynku dostępne były też karty Diners Club, ale w ubiegłym roku firma wycofała swoją ofertę z Polski. Karciany margines stanowią jeszcze plastiki wydawane pod własnymi markami banków. Według NBP, ich udział w rynku to zaledwie 0,2 proc.