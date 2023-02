Największe zyski domów maklerskich od 2009 r. Wyniki XTB kluczowe

Według danych KNF-u, zyski domów i biur maklerskich osiągnięte w 2022 r. były najlepsze od ponad 10 lat. Pobiły nawet te z 2020 r., kiedy covidowa hossa ściągała na giełdę rzeszę nowych inwestorów. Bessa okazała się jeszcze większym magnesem, ale trudno nie zauważyć, jak na wynik wpłynęły rekordowe zyski DM XTB.

fot. Krzysztof Kuczyk / / FORUM

Domy maklerskie wypracowały w IV kw. 2022 roku 88,1 mln zł zysku netto wobec 114 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 22,7 proc. rdr - wynika z kwartalnych danych KNF. W całym 2022 r. domy maklerskie zarobiły 927 mln zł, wobec 393 mln zł rok wcześniej. To najlepszy roczny wynik od 2009 r., ale jeszcze dużo niższy od rekordowego 2007 r., kiedy na giełdzie trwała hossa, a WIG20 ustanowił swoje historyczne maksimum.

opracowanie własne na podstawie danych KNF

Nietrudno doszukać się wpływu na ogólny wynik branży rekordowych zysków wypracowanych przez DM XTB, który według wstępnych danych, zarobił na czysto prawie 766 mln zł. Także po słabszym o blisko 30 proc. rdr IV kwartale, co od razu przełożyło się na wynik branży w tym okresie.

Na ogólny wynik wpływ bez wątpienia miał rekordowy przyrost rachunków maklerskich, których na koniec 2022 r. było w sumie otwartych ponad 1,6 mln. Z drugiej strony domy maklerskie nie zarobiły zbyt wiele na przeprowadzeniu ofert publicznych i dużych debiutach na giełdzie. Tych było jak na lekarstwo, a liczba debiutów na GPW w 2022 r., które nie były przejściami z NewConnect wyniosła 0.

Wracając do statystyk, w 2022 r. przychody z działalności podstawowej domów maklerskich zmalały o 21,7 proc. rdr i wyniosły 581,9 mln zł. Jednocześnie o 94,5 proc. rdr do 1,697 mld zł, wzrosły przychody, z jak dotąd najbardziej dochodowej pozycji, czyli z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Zysk tego segmentu działalności wyniósł 1,686 mld zł.

W tej kategorii mieszczą się wyniki osiągane przez domy maklerskie w związku z zawieranymi na rachunek własny transakcjami na instrumentach finansowych, w szczególności wyniki z tytułu transakcji zawieranych przez podmioty aktywne na rynku Forex.

Udział przychodów z działalności podstawowej spadł z 43,1 proc. na koniec 2021 r. do 22,3 proc. w 2022 r. Przychody z instrumentów finansów przeznaczonych do obrotu stanowiły natomiast już 65,1 proc. w przychodach ogółem, wobec 50,6 proc. udziałów na koniec 2021 r.

Jeszcze rzut oka na aktywa klientów zgromadzone na rachunkach domów maklerskich. Te wyniosły na koniec 2022 r. 178 mld zł, co oznacza spadek o 5,8 proc. rdr. W tym, wartość instrumentów finansowych wyniosła 170,1 mld zł, czyli o 5 proc. mniej rdr. Środki pieniężne klientów wyniosły blisko 8 mld zł i spadły o 21,1 proc. rdr. Całość zebranych danych jest dostępna na stronie KNF-u.

Michał Kubicki