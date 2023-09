CPK jak elektrownie jądrowe. Prezydent chwali jego zdaniem opłacalną inwestycję rządu

To jedno z przedsięwzięć, które uważam za absolutnie najważniejsz -, tak o CPK mówił w czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Drugim porównywalnym są elektrownie jądrowe – dodał.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

"Drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny. Jest największym wyzwaniem pierwszej połowy XXI wieku, potrzebujemy go" - powiedział prezydent podczas czwartkowej konferencji w Warszawie, podsumowującej prace przy CPK. Zwrócił uwagę, że II RP miała swoją Gdynię, która powstała z małej wioski rybackiej.

" Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak"

Andrzej Duda podkreślił, że należy inwestować w CPK, choć jednocześnie przyznał, iż wiele osób chce ten projekt zablokować.

"Czy go potrzebujemy (CPK - PAP)? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady? Tak" - powiedział prezydent.

Zauważył, że przyszłe lotnisko CPK będzie jednym z największych w Europie oraz na świecie, a to wielu się nie podoba. "Ta inwestycja nie podoba się w bardzo wielu miejscach. Tak jak się nie podoba czwarty port RP (w Elblągu - PAP)" - zaznaczył.

Kto sabotuje CPK?

Andrzej Duda dodał, że wiele osób zwraca uwagę, iż takie wielkie lotnisko w Polsce nie jest potrzebne, skoro są w innych miejscach. "Ta wypowiedź jest jakże wymowna, jakże tragicznie pokazuje mentalność jakiejś części naszego społeczeństwa. Jakże tragicznie pokazuje również gigantyczny wpływ, jaki odgrywają gry wielkich interesów w Europie, interesów gospodarczych i strategicznych pomiędzy państwami. Jak się ma pieniądze i odpowiednią propagandę sieje się przez lata, to później takie właśnie jest myślenie" - wskazał.

„Po to budujemy CPK, żeby tutaj lądowały samoloty i żeby wszystkie związane z tym dochody szły do polskich przedsiębiorców i do budżetu. W samym porcie i w jego bezpośrednim pobliżu ma powstać 35 tysięcy miejsc pracy. Ile takich miejsc pracy powstanie w całej Polsce, nie wiadomo. Ta inwestycja jest skarbem” – oświadczył w czwartek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Nie tylko miejsca pracy

Dodał, że z CPK wiążą się inwestycje w sieć drogową i kolejową, w tym budowa 2 tys. km nowych linii kolejowych, „które jednocześnie skomunikują i scentralizują komunikacyjnie Polskę”.

„To jest świetne rozwiązanie, które musi zostać zrealizowane, choć będą nam w tym przeszkadzali” – zastrzegł prezydent. „Ta inwestycja ma znaczenie fundamentalne, ale jest też testem, czy jesteśmy w stanie zrealizować nasze interesy – bo to jest realizacja naszych interesów, czy jesteśmy w stanie zrealizować nasz interes wbrew oporom innych” – tłumaczył.

Prezydent przypomniał, że w środę w Zakopanem ogłosił, że Polska będzie aplikować o możliwość organizowania igrzysk olimpijskich w 2036 r. w naszym kraju.

„Jeśli będziemy mieli CPK w 2036 roku, to będziemy w 100 proc. gotowi na igrzyska, aby je przeprowadzić” – stwierdził.

CPK potrzebne także dla wojska

Wskazał, że CPK ma znaczenie nie tylko jako komunikacyjny port cywilny.

„Będziemy mieli centrum komunikacyjne na skalę światową. Jest nam ono bardzo potrzebne, wielkie lotnisko, na którym będą mogły lądować różne samoloty, nie tylko samoloty cywilne, jeśli będzie taka potrzeba, ale również te największe, przewożące zaopatrzenie militarne, wojskowe, żołnierzy. Bardzo dzisiaj brakuje takich miejsc, żeby można było przemieścić żołnierzy i sprzęt, jeśli tego potrzeba sprawnie” – zauważył prezydent.

„Wystarczy powiedzieć, że jedyne lotnisko, z którego można zaopatrywać Ukrainę dzisiaj sprawnie komunikacyjnie, jest właśnie u nas. To niewielkie stosunkowo lotnisko jak na skalę światową. Dlatego potrzebujemy CPK i potrzebuje go nasza część Europy” – dodał.

„Możecie liczyć na moje wsparcie w każdej sytuacji, to jedno z przedsięwzięć, które uważam za absolutnie najważniejsze" - zadeklarował. "Drugim porównywalnym są elektrownie jądrowe, które chcemy zrealizować, to nasze być albo nie być energetyczne” – podkreślił prezydent.

autor: Marek Siudaj, Michał Boroń, Ewa Wesołowska

