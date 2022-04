Największe gospodarki świata. Polska ma awansować [Ranking]

fot. Alba_alioth / / Shutterstock

USA pozostają największą gospodarką świata, ale Amerykanów gonią Chińczycy. Polska ma zbliżyć się do czołowej dwudziestki - wynika z prognoz MFW.

W 2021 r. Stany Zjednoczone utrzymały miano największej gospodarki świata. Nominalny PKB USA wzrósł o 10 proc., do niemal 23 bilionów dolarów. Jeszcze szybciej, uwzględniając umocnienie juana wobec "zielonego, puchł PKB Chin przeliczony na najważniejszą walutę świata. Po skoku o ponad 17 proc. przekroczył 17 bilionów dolarów. W kontekście wyścigu o gospodarczy prymat globalny warto jednak pamiętać, że główny wskaźnik makroekonomiczny świata pozostaje narzędziem propagandy w rękach Pekinu, a jego wielkość nie jest w równym stopniu skorelowana z faktyczną, produktywną działalnością gospodarczą co w przypadku USA. A to wypacza, i tak niedoskonałe, porównania bazujące na PKB.

Z szacunków MFW wynika, że w przeliczeniu na dolary skurczyła się trzecia największa gospodarka świata - japońska. PKB kraju kwitnącej wiśni spadł poniżej 5 bilionów dolarów.

Z danych i szacunków MFW wynika, że czołowa dziesiątka największych gospodarek świata w 2020 r. utrzymała swoje pozycje w 2021 r. Na dalszych miejscach zaszły pewne roszady: Iran awansował na 14. miejsce, wyprzedzając Hiszpanię, Meksyk i Indonezję, a Arabia Saudyjska wskoczyła na 19. miejsce, pokonując Szwajcarię i Turcję. Polska utrzymała 23. lokatę.

MFW przewiduje, że w tym roku w rankingu zajdą kolejne roszady. Kanada ma przeskoczyć Włochy, a Brazylia - Rosję, Koreę Południową i Australię. Kolejny krok w górę ma wykonać Arabia Saudyjska. Jedno oczko w górę ma awansować Polska, wyprzedzając pogrążoną w inflacyjnym kryzysie Turcję.

Największe gospodarki świata

2020 2021 2022 1. USA USA USA 2. Chiny Chiny Chiny 3. Japonia Japonia Japonia 4. Niemcy Niemcy Niemcy 5. W. Brytania W. Brytania W. Brytania 6. Indie Indie Indie 7. Francja Francja Francja 8. Włochy Włochy Kanada 9. Kanada Kanada Włochy 10. Korea Korea Brazylia 11. Rosja Rosja Rosja 12. Brazylia Australia Korea 13. Australia Brazylia Australia 14. Hiszpania Iran Iran 15. Meksyk Hiszpania Hiszpania 16. Indonezja Meksyk Meksyk 17. Iran Indonezja Indonezja 18. Holandia Holandia Arabia Saudyjska 19. Szwajcaria Arabia Saudyjska Holandia 20. Turcja Szwajcaria Szwajcaria 21. Arabia Saudyjska Turcja Tajwan 22. Tajwan Tajwan Polska 23. Polska Polska Turcja 24. Szwecja Szwecja Szwecja 25. Belgia Belgia Belgia 26. Tajlandia Tajlandia Argentyna 27. Austria Irlandia Norwegia 28. Nigeria Argentyna Tajlandia 29. Irlandia Norwegia Izrael 30. Izrael Izrael Irlandia Źródło: Bankier.pl na podstawie danych MFW

Prognozy są jednak obarczone dużą niepewnością. Eksperci MFW muszą oszacować nie tylko tempo wzrostu gospodarczego, ale i kurs miejscowej waluty w stosunku do dolara. Trudność wyraźnie widać na przykładach dwóch spadkowiczów: Rosji i Turcji.

W przypadku tej drugiej ekonomiści przewidują, że PKB nominalny w walucie krajowej wzrośnie o prawie 60 proc., ale w przeliczeniu na dolary - skurczy się o 14 proc. W 2021 r. PKB Turcji w lirach wzrósł o ponad 40 proc., a w USD - o 12 proc., wynika z danych MFW. Tymczasem dotychczasowe tegoroczne osłabienie tureckiej waluty nie jest tak zdecydowane jak tąpnięcie zanotowane w 2021 r.

Jeszcze większe wątpliwości budzi prognoza dotycząca Rosji. PKB nominalny ma wzrosnąć o prawie 15 proc. (realnie spaść o 8,5 proc.), a w przeliczeniu na dolary zwiększyć się o 3 proc. Tyle że obecne przewidywania kursu rubla, a nawet jego bieżąca wycena, budzą ogromne kontrowersje. Moskwa wprowadziła bowiem m.in. kontrolę kapitału (gwałtowne ograniczenie transferu środków za granicę), a formalne i nieformalne sankcje aliantów wprowadzonych po inwazji Rosji na Ukrainę sprawiły, że rosyjskie aktywa stały się "nieinwestowalne". Płynność na rynku rubla jest w efekcie bardzo niska, a kurs zmanipulowany - gdy ograniczenia zostaną zniesione, dostosowanie do rzeczywistości może być gwałtowne. Nawet jeśli bariery zostaną utrzymane, to trudno wyznaczyć realną cenę rosyjskiej waluty, którą używa się do wyliczenia powyższego rankingu.

Podobnie jest w przypadku Iranu, gdzie mimo ponad 40-proc. inflacji kurs riala formalnie pozostaje usztywniony wobec dolara, co winduje pozycję Persów w zestawieniu.

Awans Polski na 22. lokatę zapewne wzbudzi nad Wisłą dyskusje o włączeniu naszego kraju do G20. 21. miejsce w rankingu zajmuje bowiem Tajwan (Republika Chińska), czyli państwo nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej pod naciskiem Chińskiej Republiki Ludowej. Na 11. miejscu plasuje się z kolei Rosja, która po ataku na Ukrainę spotyka się z ostracyzmem krajów demokratycznych.

Jednak sama wielkość PKB nie jest jedynym kryterium przynależności do G20 - w grupie brakuje Hiszpanii, Holandii, Iranu czy Szwajcarii. Cała Unia Europejska jest reprezentowana przez władze wspólnoty, choć równocześnie do grupy należą największe unijne gospodarki: Niemcy, Francja czy Włochy. Tym niemniej Polska mogłaby być reprezentantem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W kwietniowym wydaniu "World Economic Outlook" MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do 3,7 proc. z 4,6 proc. przewidywanych w październiku, a w 2023 r. do 2,9 proc. z 3,7 proc.