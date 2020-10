Największe firmy przestaną liczyć zasiłki dla pracowników

fot. Roman Samborskyi / Shutterstock

Chory, wychodząc z gabinetu lekarskiego, będzie miał już przyznane świadczenie chorobowe – informuje środowa "Rzeczpospolita".

Gazeta podaje, że ZUS planuje rewolucję w zasadach rozliczania się przez przedsiębiorców płacących składki za około 16 mln pracowników, zleceniobiorców. Zakłada pełną automatyzację pobierania składek, ale także przyznawania świadczeń.

"Finał ma być taki, że pracownik, wychodząc ze zwolnieniem lekarskim z gabinetu, będzie miał przyznany zasiłek chorobowy. Bez składania jakichkolwiek dokumentów. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 20 osób, obecnie płatników zasiłków, zostanie uwolnionych od tego uciążliwego obowiązku" – pisze gazeta.

"Rzeczpospolita" zauważa, że trzeba pamiętać, że przepisy o wypłatach zasiłków uzależniają wysokość świadczeń od treści obowiązujących w poszczególnych przedsiębiorstwach regulaminów pracy, a nawet od brzmienia umów zawartych z konkretnymi osobami.

Zwraca również uwagę, że eksperci podkreślają, że przejęcie przez ZUS rozliczeń przedsiębiorców to nie tylko ogromne ułatwienie dla wszystkich 2,7 mln przedsiębiorców, w tym kilkudziesięciu tysięcy największych, którzy mają obecnie dodatkowe obowiązki związane z wyliczaniem i wypłatą świadczeń.

"W praktyce oznacza to bowiem narzucenie przez ZUS własnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, co pewnie doprowadzi do zwiększenia kwot napływających do funduszu ubezpieczeń społecznych. Dotychczas ZUS mógł zakwestionować rozliczenia przedsiębiorców niezgodne z jego interpretacją przepisów dopiero po kontroli. Po zmianach to firmy będą reklamować wyliczenia ZUS" – pisze gazeta. (PAP)

akuz/ joz/