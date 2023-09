Największa pomyłka sądowa w historii Wielkiej Brytanii. Pracownicy Poczty Brytyjskiej dostaną duże odszkodowania

W. BRYTANIA Co tydzień wyrzucanych jest 5 mln jednorazowych e-papierosów. "Pretendent do tytułu najbardziej szkodliwego dla środowiska produktu" W Wielkiej Brytanii co tydzień wyrzucanych jest pięć milionów jednorazowych e-papierosów, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Tylko 17 proc. ich użytkowników oddaje je do recyklingu - wynika z badania organizacji Material Focus.