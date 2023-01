Największa krótka pozycja na CD Projekcie. Amerykański fundusz odważnie gra na spadki

MOŻLIWE SPOILERYZgrzybiałe zombiaki z HBO wygryzły sobie drogę na serialowy szczyt. Także finansowy

HBO skusiło się na własną "The Walking Dead" w postaci "The Last of Us". Nie byłoby jednak sobą, gdyby zekranizowało "prostą" opowieść o zombie. Co to, to nie. Platforma sięgnęła po ikonę gier komputerowych wyprodukowaną przez studio Naughty Dog i przekuło je w sukces na miarę "Gry o tron".