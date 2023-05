Największa elektrownia słoneczna w Europie otwarta. Przy okazji Turcy informują o odkryciu nowych złóż ropy

W centralnej Turcji otwarto największą w Europie elektrownie słoneczną. Przy okazji uroczystości prezydent Erdogan ogłosił również odkrycie nowego złoża ropy, które będzie w stanie zaspokoić 10 proc. dziennego zapotrzebowania kraju na ten surowiec - poinformowała agencja Anatolia.

"Turcja nie będzie już krajem zależnym od importu energii, ale raczej takim, który energię może eksportować" - powiedział Erdogan.

Elektrownia słoneczna Kalyon Karapinar jest w stanie wygenerować rocznie 3 mln kWh prądu - wystarczająco, by zrezygnować z użycia paliw kopalnych wartych 450 mln dolarów. Elektrownia zwiększy udział energii słonecznej w ogólnej produkcji energii w Turcji o 20 proc.

#KarapinarGES, Europe's biggest solar power plant was launched today!



📍 Konya Karapinar



☀️ 3 million 256 thousand 38 solar panels



⚡ 1,350 megawatts



🔌 Providing electricity for over 2 million people. pic.twitter.com/wQvyAjNcqZ