Najwięcej zadłużonych firm znajduje się na Śląsku. Najwięcej winni są na Mazowszu

Zioła i susz konopny pod lupą fiskusa. Nowoczesne substytuty papierosów z podatkiem

Od początku 2023 r. przeznaczone do waporyzacji wyroby zawierające zioła czy susz konopny będą opodatkowane akcyzą. To samo dotyczy roztworów z gliceryny lub glikolu, które dla pozoru sprzedawane są jako wkłady do kominków czy odświeżacze powietrza, choć wykorzystywane są w e-papierosach - pisze "DGP".