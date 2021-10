Najwięcej wniosków do "Czystego powietrza" w II kw. br. – z Rybnika

/ FORUM

Najwięcej wniosków do rządowego programu wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze w skali kraju złożyli w II kw. br. mieszkańcy Rybnika: 712 – wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jak poinformował PAP w piątek koordynator PAS w woj. śląskim Emil Nagalewski, śląskie gminy ponownie zdominowały czołówkę rankingu aktywności gmin w Czystym Powietrzu. Ranking ten – uwzględniający liczbę złożonych wniosków do programu w odniesieniu do tysiąca budynków jednorodzinnych – PAS i NFOŚiGW przygotowują w ujęciu kwartalnym dla 2477 gmin w całej Polsce.

Nagalewski zaznaczył, że choć liderem rankingu za II kwartał br. zostało Chełmno z woj. kujawsko-pomorskiego, to miejscowości z woj. śląskiego zdominowały czołówkę zestawienia. Spośród 100 najbardziej aktywnych gmin niemal połowa, 44, pochodzi z tego regionu. W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy gminy z powiatu rybnickiego i dwie z wodzisławskiego.

Ilościowo najwięcej wniosków w Polsce na wymianę kotłów złożono w II kw. br. w Rybniku – 712. „Widać, że świadomość problemu smogu, o jakiej mówi się w Rybniku od lat, przekłada się na aktywność mieszkańców w wymianie kotłów. Również poza granicami miasta” - skomentował lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

„Nasz ranking pokazuje, że wymiana kotłów idzie szybciej w tych miejscowościach, gdzie gminy aktywnie zachęcają mieszkańców do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Przykładem jest Rybnik. Od początku funkcjonowania programu złożono tam ponad 3 tys. wniosków: najwięcej w całym programie” – podkreślił Guła.

Samorządowcy z Rybnika, który w rankingu aktywności zajął 23. miejsce w kraju oceniają, że przyczynił się do tego dużej mierze działający w mieście punkt konsultacyjny Czystego Powietrza. Rybniczanie, mierzący się z zamiarem wymiany źródła ciepła, dostają w nim kompleksową pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

„Od początku trwania programu do pierwszych dni września br. złożono 3538 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć na terenie miasta Rybnika, z czego w 3370 wniosków dotyczyło zakupu i montażu źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu” - uściślił Jacek Chołuj, odpowiedzialny w rybnickim magistracie m.in. za kwestie związane z poprawą jakości powietrza.

Przedstawiciele PAS akcentują, że w zestawieniu negatywnie wyróżnia się stolica woj. śląskiego – Katowice, gdzie od początku kwietnia do końca czerwca do Czystego Powietrza złożono tylko 66 wniosków. To o wiele mniej niż w niewielkich śląskich gminach takich jak Lyski, Gaszowice, Pszów czy Lubomia. Ta wartość dała Katowicom 1599. miejsce w rankingu.

Ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Powstaje przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w 3 mln budynków jednorodzinnych w kraju. Program m.in. wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.

Zgodnie z wprowadzonymi uchwałą antysmogową woj. śląskiego z 2017 r. terminami wymiany urządzeń grzewczych, do 31 grudnia 2021 r. wymienione powinny zostać kotły na paliwa stałe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczki znamionowej.

Do końca 2022 r. wymienione powinny zostać piece (w tym kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 r. - kotły węglowe eksploatowane poniżej pięciu lat od daty ich produkcji, a do końca 2027 r. kotły węglowe klasy 3. i 4. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012 (kotły klasy 3. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 należy wymienić do końca 2021 r. lub 2023 r. w zależności od daty produkcji). (PAP)

autor: Mateusz Babak

