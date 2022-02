Najwięcej grantów otrzymali badacze z woj. mazowieckiego i małopolskiego

Rynek pracy w Rzeszowie. Jakie kierunki warto ukończyć, by znaleźć zatrudnienie?

Na rynku pracy w Rzeszowie brakuje specjalistów, jednak absolwenci najpopularniejszych dostępnych w mieście kierunków edukacji mogą napotkać trudności w znalezieniu zatrudnienia. Sprawdź, do kogo skierowane są oferty pracy w Rzeszowie i co tutejszy rynek pracy może zaoferować mieszkańcom. Jakie kierunki warto ukończyć, by znaleźć zatrudnienie?