Najważniejsze na dzień dobry. Wiadomości 19 czerwca 2020 r.

Koronawirus

ProteGo Safe wyśle Twoje dane poza Polskę. Kraje UE uzgodniły zestaw specyfikacji technicznych, który ma zapewnić wymianę informacji między krajowymi aplikacjami dot. koronawirusa, w tym ProteGo Safe. Więcej…

Wybory korespondecyjne tam, gdzie wskaże minister. W piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże swoje rekomendacje dotyczące tego, gdzie z uwagi na sytuację epidemiczną wybory mogą odbyć się tylko w formie korespondencyjnej. Więcej…

Nie ma chętnych do pracy przy zbiorach. Koronawirus, susza, burze i odpływ pracowników zza Wschodniej granicy przyczyniły się do gorszej niż rok temu sytuacji na polskich plantacjach. Polacy jednak nie są chętni do pracy przy zbiorach. Więcej…

Pacjent ma prawo do wizyty u lekarza nawet pod czas epidemii. W sytuacji, gdy stan zdrowia tego wymaga, pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego – przypomina NFZ. Więcej…

Inne tematy

CD Projekt znów przesunął premierę "Cyberpunka 2077". Według najnowszych ustaleń gra na półki sklepowe ma trafić 19 listopada 2020 roku. Więcej…

Gaming na GPW warty ponad 50 mld zł. Poza największym CD Projektem mamy na GPW już ponad czterdzieści spółek z tej branży. Więcej…

Coraz więcej „frankowych” zabezpieczeń. Kredytobiorcy walczący z bankami coraz częściej występują o zabezpieczenie roszczenia. Jeśli sąd przychyli się do takiej prośby, klient może np. nie spłacać rat do zakończenia procesu. Więcej…

Senat proponuje jeszcze wyższe zasiłki dla bezrobotnych. Senat przyjął poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym, które przewidują podwyższenie kwoty dodatku z 1400 zł do 1500 zł. Do tej samej kwoty wzrosnąć miałby być również zasiłek dla bezrobotnych. Więcej…

W Hiszpanii bez pracy jest ponad 8 mln osób. Jest to rekordowa liczba w historii zatrudnienia w tym kraju, nie znana nawet z najgorszych lat recesji gospodarczej od 2008 roku; w roku 2013 bez pracy pozostawało 6,3 mln osób. Więcej…

Sąd ogłosił upadłość spółki Kania. Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość spółki Kania i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Więcej…

Wydarzy się dziś

Szczyt UE, podczas którego szefowie państw i rządów mają rozmawiać o funduszu odbudowy będącym odpowiedzą na koronakryzys oraz o wieloletnim budżecie UE

Sejm zajmie się projektem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Parlament Europejski ma głosować nad zaleceniami dotyczącymi przyszłości Partnerstwa Wschodniego

Dziś rano na maturze będzie pisemny egzamin z geografii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe

Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję ws. rasizmu w UE i na świecie.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow z wizytą na Białorusi.

Kalendarium ekonomiczne: wyniki sprzedaży detalicznej w Wil. Brytanii (08:00) i Kanadzie (14:30), produkcji przemysłowej w Polsce (10:00) ; wystąpienie publiczne szefa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella (19:00).

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt. Premiera gry „Cyberpunk” przesunięta o dwa miesiące. Więcej…

Alior Bank. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję KN o nałożeniu na bank 10 mln zł kary. Więcej…

Ten Square Games. Akcjonariusze zbyli 1,84% akcji spółki.

Enea. Zysk netto za I kwartał zgodny z szacunkami. Więcej…

Develia. Aegon OFE zmniejszył zaangażowanie w spółkę z 5,15% do 3,76%. Więcej… Kania. Sąd ogłosił upadłość spółki i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Więcej… Rawlplug rozpoczął skup akcji własnych. Więcej…

Na giełdach

WIG20 na plusie. Rajd energetyki. Energetyka uratowała w czwartek wzrosty na indeksie WIG20. Słabiej wypadł indeks średnich spółek. Więcej…

Nasdaq w górę piąty dzień z rzędu. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła małe zmiany głównych indeksów, ale Nasdaq zanotował piątą z rzędu wzrostową sesję. Więcej…

W gazetach

"Puls Biznesu"

O kontrakt na obsługę systemu loteryjnego Totalizatora Sportowego walczą dwaj giganci światowego rynku hazardu: IGT i Scientific Games. Więcej na pb.pl

81 mld zł — taka jest wartość robót budowlanych w kontraktach realizowanych obecnie na zlecenie GDDKiA. Więcej na pb.pl

Inwestorzy z krajów OECD będą mogli swobodnie inwestować w Polsce. Poprawka Senatu prawdopodobnie przejdzie w Sejmie. Więcej na pb.pl

Resort finansów przedstawił założenia projektu, który ma umożliwić szybszy rozwój najmniejszym spółkom kapitałowym. Więcej na pb.pl

Kryzys odwrócił pozytywne trendy, nie jest jednak tak źle, jak sugerują najnowsze statystki. Niestety jest gorzej, niż miało być. Więcej na pb.pl

"Dziennik Gazeta Prawna"

Rząd wie, że musi zacząć wychodzić z węgla, ale chce to zrobić tak, żeby górnicy nie zauważyli. A przynajmniej nie od razu – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Więcej…

„Rzeczpospolita”

W Polsce będzie najpłytsza recesja w Europie - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Według niego polskie PKB może w tym roku spaść o mniej niż 4 proc.Więcej…

Firmy i obywatele spierający się z urzędnikami m.in. o podatki, zasiłki czy pozwolenia na budowę wpadli w pułapkę, jaką zastawił na nich ustawodawca.Więcej…

Informacje zebrał: Krzysztof Kolany.