Najważniejsze na dzień dobry. Wiadomości 15 czerwca 2020 r.

Koronawirus

Granice otwarte. Polska zniosła w sobotę obowiązek kwarantanny dla wjeżdżających do kraju oraz kontrole na wewnętrznych granicach UE. Od poniedziałku Polacy będą mogli swobodnie podróżować m.in. do Grecji i Francji. Więcej...

Minister o epidemii. - W większości województw mamy istotne spadki liczby zachorowań, a w niedzielę połowa nowych zachorowań dotyczy "wymazywanych" górników – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Więcej...

Premier o górnikach. Górnicy otrzymują 100 proc. wynagrodzenia, a nie 80 proc. jak reszta pracowników objęta "postojowym", bo pomoc im wypłacana ma inny charakter, a sytuacja na Śląsku jest bardzo specyficzna - mówił premier Morawiecki. Więcej...

Prezydent chce bonu. Prezydent jest zwolennikiem tego, by przygotować bon turystyczny, projekt ustawy w tej sprawie jest kwestią inicjatywy rządowej – powiedział w sobotę Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Więcej...

Cztery kraje z umową na szczepionkę. Brytyjska firma farmaceutyczna AstraZeneca poinformowała w sobotę o podpisaniu z Włochami, Niemcami, Francją i Holandią umowy na dostawę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pierwsze dostawy zaplanowane są przed końcem 2020 roku. Więcej...

Włochy wracają do życia. We Włoszech trwają przygotowania do zniesienia kolejnych restrykcji i do tzw. nowej normalności wraz z otwarciem kin i teatrów, a także dyskotek w części kraju. Więcej...

Restrykcje w Pekinie. Władze Pekinu zamknęły w sobotę największy w mieście hurtowy targ żywności po wykryciu siedmiu przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch dni. Więcej...

Podsumowanie weekendu. Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Więcej...

Inne tematy

Nowości w Bankier.pl. Takich zmian nie było u nas od kilku lat. W tym roku redakcja Bankier.pl świętuje swoje 20-lecie. Z tej okazji serwis czeka nowa odsłona. Zaczynamy od odświeżenia strony artykułowej. Więcej...

Mniej pracowników banków. W bankach pracuje coraz mniej ludzi. Obecnie zatrudnienie w bankowości skurczyło się do poziomu z 2005 roku. Od szczytowego okresu, czyli od roku 2008, z pracą w bankowości pożegnało się już 26 tys. osób. Systematycznie ubywa też placówek bankowych. Więcej…

Ceny nieruchomości od A do Z. Cena ofertowa, cena transakcyjna, indeks hedoniczny i wartość mieszkania – choć wszystkie te terminy obrazują sytuację na rynku nieruchomości, nie są tożsame i pokazują inny jego wycinek. Jak nie pogubić się w tych pojęciach, skąd biorą się różnice, ile wynoszą oraz jak odczytywać kolejne publikacje danych na temat rynku nieruchomości? Tłumaczymy. Więcej…

GPW się kurczy. Choć pandemia koronawirusa przyniosła wzrost zainteresowania giełdą wśród inwestorów, GPW wciąż kuleje pod względem liczby notowanych spółek. Na giełdowy debiut decyduje się niewiele firm, częściej podejmowane są zaś decyzje o wycofaniu się z rynku. Więcej…

Tym będą żyły rynki. W nowym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane o inflacji. Nie zabraknie decyzji banków centralnych. Pod koniec tygodnia zaczniemy przyglądać się kondycji polskiej gospodarki. Więcej...

Wydarzy się dziś

Dziś rano na maturze będzie pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z filozofii. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Oba przeprowadzone zostaną z zachowaniem reżimu sanitarnego

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złoży wizytę w Wilnie Wideokonferencja unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy będą rozmawiać m.in. o relacjach transatlantyckich

Wideokonferencja wysokiego szczebla między UE i Wielką Brytanią, która ma podsumować dotychczasowy postęp w negocjacjach na temat przyszłych relacji, z udziałem premiera Borisa Johnsona oraz przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, Charlesa Michela i Ursuli von der Leyen

Wideokonferencja unijnych ministrów ds. energii, na której będą oni rozmawiać o energetycznych aspektach odbudowy gospodarki po pandemii oraz o Europejskim Zielonym Ładzie

Minister finansów Tadeusz Kościński oraz wicepremier i minister finansów Słowacji Eduard Heger podpiszą w Bratysławie dwustronne porozumienie dotyczące zacieśnienia współpracy obu krajów w wymianie wiedzy i informacji podatkowej

Ogłoszenie wyroku w procesie oskarżonego o szpiegostwo Amerykanina Paula Whelana. Były żołnierz piechoty morskiej USA posiada także obywatelstwa Kanady, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Whelan został zatrzymany w Rosji 28 grudnia 2018 roku. Jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz USA

Kalendarium ekonomiczne: inflacja (10:00) i bilans płatniczy Polski (14:00)

Ze spółek i o spółkach

Tauron. Związkowcy z Solidarności działającej w spółkach grupy energetycznej Tauron sprzeciwiają się zmianie na stanowisku jej prezesa. Więcej...

Skarb Państwa. Duży polski kapitał to dziś spółki Skarbu Państwa. By je wzmacniać, rząd ma w planach konsolidacje i przejmowanie przez nie innych podmiotów - oświadczył w sobotę minister aktywów, wicepremier Jacek Sasin. Więcej...

Orange. Jean-François Fallacher zaakceptował nominację na prezesa Orange Espagne i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020. Więcej...

Labo Print. Akcjonariusze Labo Print zdecydują 9 lipca o wypłacie dywidendy za 2019 rok w łącznej kwocie 542,64 tys. zł, co stanowi 0,15 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Więcej... Geotrans. Akcjonariusze Geotransu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 4 mln zł pochodzących z zysku za 2019 r., co daje 0,8 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Więcej...

Na giełdach

Polska. Potężne spadki na Wall Street znalazły przełożenie na sytuację na warszawskiej giełdzie. Po mocno spadkowym otwarciu, w dalszej części sesji główne indeksy starały się nadrabiać straty. Więcej...

USA. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, ale i tak amerykańskie giełdy mają za sobą najgorszy tydzień od trzech miesięcy. Nastroje na rynkach nieco poprawiły się po największej od dwunastu tygodni... Więcej...

W gazetach

"Puls Biznesu"

W maju sądy ogłosiły bankructwo 49 spółek — o 44 proc. więcej niż w kwietniu. Dane z początku czerwca zwiastują kataklizm. Więcej na pb.pl

Pośrednicy sprzedaży parceli rekreacyjnych informują, że sprzedają się one na pniu, często po cenach ofertowych. Więcej na pb.pl

Trzy ministerstwa zdobyły blisko 300 mln zł funduszy UE na informatyzację nadzorowanych przez siebie szpitali. Niebawem ruszą pierwsze przetargi. Więcej na pb.pl

Smartfon i karta płatnicza wystarczą, by zainwestować na nowej platformie warszawskiej giełdy. Nie w akcje, ale np. w grę czy konia wyścigowego. Kolejnym etapem ma być tokenizacja i handel prawami wynikającymi z tych inwestycji. Więcej na pb.pl

Kryzys związany z pandemią COVID-19 zainicjował procesy, które przypieczętują koniec wieloletniego okresu siły amerykańskiej waluty. Więcej na pb.pl

Przychody niższe o co najmniej 40 proc. i straty zamiast zysków — takie jest żniwo pandemii w polskiej branży targowej. Więcej na pb.pl

Informacje zebrał: Michał Żuławiński