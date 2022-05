fot. piotr_szewczyk / / Shutterstock

Zainteresowani założeniem nowego konta osobistego nie muszą wybierać między niskimi opłatami podstawowymi a premią pieniężną za otwarcie ROR-u. Zdecydowana większość banków, które kuszą bonusami, proponuje jednocześnie konto bez opłaty za prowadzenie.

Spośród osiemnastu banków zasilających tabelę rankingową aż osiem dorzuca do swojej oferty premię pieniężną. Bonusy towarzyszą nie tylko rachunkom z wyższymi opłatami warunkowymi, ale również propozycjom z „zerami” przy opłacie za prowadzenie czy kartę debetową.

Jak powstał ranking?

Wybór czołówki najtańszych kont osobistych był możliwy, dzięki analizie trzech parametrów:

wysokość opłaty za prowadzenie,

wysokość opłaty za obsługę karty,

wysokość dostępnej premii pieniężnej dla nowego klienta.

Im niższe opłaty podstawowe, tym lepsza pozycja w tabeli. W przypadku stosowania przez dwa banki takich samych stawek za prowadzenie i obsługę karty, o ostatecznej kolejności w tabeli decyduje wysokość premii dla nowego klienta.

Przedstawicielami poszczególnych banków są rachunki, które można znaleźć w cyklicznie publikowanych standardowych rankingach kont osobistych Bankier.pl. Podobnie jak w tych zestawieniach analiza nie obejmuje kont dla młodych, kont typu VIP i rachunków zarezerwowanych dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500 Plus”.

Tanie konta z bonusem

Najtańsze konta osobiste z premią - maj 2022 r. L.p. Bank Konto Opłata za: Wysokość premii dla nowego klienta prowadzenie konta [zł/m-c] obsługę karty debetowej [zł/m-c] 1. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 270 zł 2. Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 zł 0 – 4 zł 200 zł 4. Inteligo Konto Inteligo 0 zł 0 – 4 zł 0 zł 5. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 0 – 5 zł 0 zł 6. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0 – 6 zł 0 zł 7. mBank eKonto osobiste 0 zł 0 – 7 zł 300 zł 8. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0 – 7 zł 200 zł 9. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 0 – 10 zł 0 zł 10. Bank Millennium Millennium 360° 0 zł 0 – 11 zł 360 zł 11. PlusBank Konto PLUS 0 zł 0 – 19,80 zł 0 zł 12. Toyota Bank Moto Konto 0 – 2,49 zł 0 zł 0 zł 13. BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0 – 6 zł 0 – 7 zł 0 zł 14. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0 – 6 zł 0 – 8 zł 300 zł 15. Credit Agricole Konto dla Ciebie 0 – 7 zł 0 – 9 zł 555 zł 16. Bank Pocztowy Konto w Porządku 0 – 7,99 zł 0 – 6,99 zł 0 zł 17. Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 0 – 9 zł 0 – 5 zł 0 zł 18. Aion Bank Rachunek bankowy (Plan Light) 0 – 19,99 zł 0 zł* 0 zł *Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 2 maja 2022 r.

Na pozycji lidera uplasował się Citi Handlowy, który proponuje nowym klientom zakładającym CitiKonto 270 zł premii pieniężnej. Rachunek jest jednym z nielicznych kont na rynku, które nie są objęte zarówno opłatą za prowadzenie, jak i obsługę karty debetowej. Korzystne warunki cenowe idą w parze z premią pieniężną, która może wynosić do 270 zł. Bank podzielił bonus na cztery mniejsze części – 100 zł przysługuje za dokonywanie płatności Blikiem, 100 zł za zagwarantowanie wpływu wynagrodzenia lub zrealizowanie zlecenia walutowego w Citi Kantorze, 50 zł za spełnienie wspomnianych wcześniej warunków oraz 20 zł za wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych. Oferta obowiązuje do 31 maja 2022 r.

Nest Konto od Nest Banku melduje się na drugim miejscu tabeli. Propozycja od Nest Banku zawdzięcza swoją wysoką pozycję dzięki stawce w wysokości 0 zł za korzystanie z rachunku oraz karty debetowej. Obecnie bank nie prowadzi żadnej promocji, w której nowi klienci mogliby połączyć otwarcie konta z dodatkowym zarobkiem.

Trzecie miejsce zestawienia zajmuje Konto Przekorzystne od Banku Pekao. Rachunek jest bezpłatny, natomiast za kartę pobierana jest opłata warunkowa w wysokości 4 zł. Obciążenia można uniknąć, zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ w wysokości min. 500 zł oraz dokonując jednej płatności bezgotówkowej kartą lub aplikacją PeoPay. Decydujący się na rachunek od Banku Pekao mogą dodatkowo skorzystać z promocji dla nowych klientów, w ramach której jest do zgarnięcia do 200 zł. Pierwsze 50 zł to nagroda za założenie konta online – przez specjalny wniosek lub aplikację mobilną. Pozostała część premii przysługuje za dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą lub przez aplikację PeoPay przez trzy następujące miesiące. Z promocji można skorzystać do 30 czerwca br.

Monika Dekrewicz