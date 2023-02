Brak lub niskie opłaty za konto i wysoka premia na start. Banki dadzą zarobić nawet kilkaset złotych

Zakładając nowe konto, często zadajemy sobie pytanie – czy zależy nam bardziej na niskich opłatach, czy może wysokiej premii na start? Sprawdziliśmy, co proponują banki nowym klientom na zachętę. Okazuje się, że można liczyć równocześnie na obie te korzyści.

Jak wynika z analizy Bankier.pl, premia pieniężna za otwarcie konta w komplecie z najtańszym rachunkiem z oferty jest dostępna w połowie banków w tabeli. Nawet przy tańszych kontach możemy skorzystać z wysokiej stawki takiej premii.

Konta z premią – jak powstał ranking?

Do analizy wybraliśmy najtańsze konto z oferty poszczególnych banków, z którego mogą skorzystać wszyscy klienci bez względu na wiek. Kolejność w rankingu jest wypadkową analizy kilku parametrów. Należą do nich:

opłata za prowadzenie konta – im niższa stawka, tym lepsza pozycja w tabeli. Na najlepsze miejsca mogą liczyć bezwarunkowo darmowe rachunki,

– im niższa stawka, tym lepsza pozycja w tabeli. Na najlepsze miejsca mogą liczyć bezwarunkowo darmowe rachunki, opłata za obsługę karty – do analizy została włączona najtańsza karta z dostępnych „debetówek”. Opłata za kartę przypisuje miejsca rachunkom, które mają taką samą opłatę za prowadzenie,

– do analizy została włączona najtańsza karta z dostępnych „debetówek”. Opłata za kartę przypisuje miejsca rachunkom, które mają taką samą opłatę za prowadzenie, wysokość premii za założenie konta – pod uwagę zostały wzięte promocje dla nowych klientów banku. W tabeli można znaleźć wyłącznie informacje o wysokości premii pieniężnej, którą klient może spożytkować w dowolny sposób.

Analiza nie objęła tzw. kont dla młodych, rachunków z ofert premium czy propozycji skierowanych wyłącznie do beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Dany bank może pojawić się w tabeli tylko jeden raz.

Tanie rachunki z bonusem

Najtańsze konta osobiste z premią – luty 2023 r. Lp. Bank Konto Opłata za: Wysokość premii pieniężnej dla nowego klienta prowadzenie [zł/m-c] obsługę karty debetowej [zł/m-c] 1. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 400 zł 2. Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 0 zł Volkswagen Bank Konto osobiste e-direct Standard 0 zł 0 zł 0 zł 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 zł 0 – 4 zł 200 zł 4. Inteligo Konto Inteligo 0 zł 0 – 4 zł 0 zł 5. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 0 – 5 zł* 150 zł** 6. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0 – 6 zł 0 zł 7. VeloBank VeloKonto 0 zł 0 – 7 zł 600 zł 8. mBank eKonto osobiste 0 zł 0 – 7 zł 350 zł 9. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0 – 7 zł 250 zł 10. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 0 – 10 zł 0 zł 11. Bank Millennium Millennium 360° 0 zł 0 – 11 zł 400 zł 12. Toyota Bank Moto Konto 0 – 2,49 zł 0 zł 0 zł 13. BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0 – 6 zł 0 – 7 zł 0 zł 14. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0 – 6 zł 0 – 8 zł 300 zł*** 15. Bank Pocztowy Konto w Porządku 0 – 7,99 zł 0 – 6,99 zł 0 zł 16. Credit Agricole Konto dla Ciebie 0 – 9 zł 0 – 9 zł 555 zł 17. Aion Bank Rachunek bankowy (Plan Light) 0 – 19,99 zł 0 zł**** 0 zł *Opłata dotyczy Karty Otwartej na Dzisiaj **Premia pieniężna to jedna z nagród promocji „Noworoczny motywator”. Drugą jest voucher na 10 lekcji angielskiego w serwisie Tutlo o wartości 400 zł ***Premia pieniężna to jedna z nagród promocji „Jeszcze więcej z kontem”. Drugą jest voucher Sodexo o wartości 100 zł ****Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 2 lutego 2023 r.

Liderem zestawienia zostało CitiKonto z oferty Citi Handlowego, które nie tylko należy do najtańszych rachunków na rynku, ale dodatkowo jest oferowane w pakiecie z premią pieniężną. Opłata za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej wynosi bezwarunkowe 0 zł, a bonus za założenie konta i spełnienie dodatkowych warunków może sięgnąć 400 zł. Wśród wymogów stawianych przez bank są wykonanie transakcji Blik, zapewnienie wpływu wynagrodzenia lub wykonanie transakcji walutowych, a także wyrażenie zgód marketingowych. Warunki wystarczy spełnić tylko w jednym miesiącu. Wniosek o konto w ramach promocji „Do 400 zł z CitiKontem” można złożyć do 10 marca 2023 r.

Drugą pozycję zajmują ex aequo dwa rachunki, które również mogą się pochwalić brakiem opłat podstawowych. Mowa o Nest Koncie od Nest Banku oraz Koncie e-direct w pakiecie Standard z oferty Volkswagen Banku. W przypadku obu propozycji klient nie musi myśleć o spełnieniu warunków zwalniających z tych dwóch opłat – przy pozycji dotyczącej prowadzenia rachunku i obsługi karty figuruje bowiem 0 zł. Oba banki nie prowadzą jednak aktualnie żadnej promocji za założenie rachunku.

Podium uzupełnia Konto Przekorzystne, które można otworzyć w Banku Pekao. Opłata za prowadzenie to 0 zł, z kolei obciążenie za korzystanie z karty to 4 zł miesięcznie. Dość łatwo go uniknąć – wystarczy w poprzednim miesiącu zasilić rachunek kwotą w wysokości 500 zł oraz dokonać co najmniej jednej płatności kartą debetową bądź przez aplikację PeoPay. Aktualna promocja „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł” – edycja VII pozwoli zarobić do 200 zł pod warunkiem dokonywania przez kolejne trzy miesiące wypunktowanych przez bank wymogów. Należą do nich wykonywanie transakcji bezgotówkowych i logowanie się do aplikacji mobilnej. Promocja obowiązuje do 15 marca br.

