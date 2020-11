fot. Daniel Krason / Shutterstock

Poszukujący konta z bonusem mogą aktualnie zdecydować się na jedną z dziewięciu ofert. Jeśli dodać do tego wymóg braku opłat za rachunek i kartę, to grono to zawęża się do tylko jednej propozycji na rynku.

Wysokość opłat podstawowych to jeden z głównych czynników wpływających na wybór konta osobistego. Niektórych bardziej jednak przekonuje inna stawka, która w przeciwieństwie do opłat, pożądana jest jak najwyższa – premia za założenie konta. Sprawdziliśmy, na co może liczyć klient, który decydując się na nowy rachunek, prześwietla oferty zarówno pod jednym, jak i drugim kątem.

Jak powstał ranking?

Wyłonienie czołówki zestawienia najtańszych kont z premią było możliwe dzięki analizie poniższych parametrów:

opłata za prowadzenie konta,

oplata za obsługę karty debetowej,

wysokość premii, którą może zdobyć nowy klient w ramach obowiązującej promocji.

W tabeli znajdują się konta, które goszczą w standardowym rankingu kont osobistych publikowanym na łamach Bankier.pl co miesiąc. Podobnie jak we wspomnianym zestawieniu, tutaj także pierwsze skrzypce grają opłaty. Klasyfikacja rachunków w tabeli jest determinowana wysokością kolejno stawki za prowadzenie konta i opłaty za kartę debetową. Trzecim parametrem poddanym badaniu jest wysokość dostępnej nagrody pieniężnej (lub w postaci bonu) oferowana wyłącznie nowym klientom. Może ona zdecydować o pozycji w rankingu w przypadku stosowania przez kilka banków opłat w takiej samej wysokości.

Ranking nie obejmuje kont dla młodych, kont typu VIP i rachunków zarezerwowanych dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500 Plus”.

Najtańsze konta z bonusem

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r. L.p. Bank Konto Opłata za: Wysokość premii dla nowego klienta prowadzenie konta [zł/m-c] obsługę karty debetowej [zł/m-c] 1. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 150 zł 2. Idea Bank Konto Idealne 0 zł 0 zł Brak Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł Brak 3. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 0 – 3 zł 450 zł 4. Inteligo Konto Inteligo 0 zł 0 – 4 zł Brak 5. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0 zł 0 – 5 zł 200 zł 6. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0 – 6 zł Brak 7. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0 – 7 zł 160 zł mBank eKonto osobiste 0 zł 0 – 7 zł 160 zł 8. PlusBank Konto PLUS 0 zł 0 – 9,90 zł Brak 9. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 0 – 10 zł 200 zł (bon) 10. Toyota Bank Moto Konto 0 – 2,49 zł 0 zł Brak 11. BOŚ Bank EKOkonto bez kosztów 0 – 5 zł 0 – 7 zł Brak 12. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 – 6 zł 0 – 3 zł 100 zł 13. Credit Agricole Konto dla Ciebie 0 – 7 zł 0 – 9 zł 200 zł 14. Bank Pocztowy / EnveloBank Konto w Porządku 0 – 7,99 zł 0 – 6,99 zł Brak 15. Bank Millennium Konto 360° 0 – 8 zł 0 – 7 zł 150 zł + 100 zł (bon) 16. Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 0 – 9 zł 0 zł Brak Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 10.11.2020 r.

Na pierwszym miejscu tabeli plasuje się CitiKonto od Citi Handlowego. Jest to jedyny rachunek, który nie tylko nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie oraz korzystanie z karty, ale także wypłaci premię nowym klientom, którzy spełnią warunki promocji „CitiKonto. Finansowa Rewolucja – edycja II”. Oferta przewiduje możliwość otrzymania trzech nagród pieniężnych po 50 zł każda za realizację kilku warunków w tym zapewnienia wpływu wynagrodzenia, korzystania z aplikacji mobilnej czy dokonywania płatności mobilnych (Apple Pay lub Google Pay). To już druga odsłona tej promocji bankowej. Wnioskować o konto w ramach oferty specjalnej można do 5 grudnia br.

Druga pozycja przypadła dwóm rachunkom ex aequo, które zawdzięczają swoje wysokie miejsce dobrym warunkom cenowym. Mowa o Koncie Idealnym od Idea Banku oraz Nest Koncie z oferty Nest Banku. Oba rachunki, podobnie jak lider zestawienia, mogą być dobrym rozwiązaniem dla mniej aktywnych klientów, ponieważ nie wymagają spełnienia żadnych warunków, aby cieszyć się brakiem opłat za posiadanie konta i karty debetowej.

Najlepszą trójkę zamyka Konto Otwarte na Ciebie od BNP Paribas Bank Polska. Bank może się pochwalić darmowym rachunkiem oraz niską stawką za obsługę karty w przypadku braku spełnienia warunku zwalniającego, którym jest wykonanie nią jednej transakcji. Dodatkowym czynnikiem motywującym do wyboru tego rachunku może być dostępna premia, która sięgać może 450 zł. Aby ją zdobyć, konieczne będzie spełnianie warunków przez pół roku, ponieważ bank dzieli bonus na sześć mniejszych części. Na kryteria składają się przede wszystkim płatności kartą, płatności mobilne i wpływy na rachunek.

Jeszcze siedem ROR-ów znajdujących się w tabeli proponuje nowym klientom premię lub nagrodę w postaci bonu w zamian za ich otwarcie i wypełnienie pozostałych warunków zawartych w regulaminach poszczególnych promocji. Poza czołową trójką najbardziej wartościową nagrodę oferuje Bank Millennium w ramach promocji "Upoluj 100 zł do Zalando i 150 zł premii z Kontem 360", która obowiązuje do końca listopada br. Haczykiem mogą być jednak opłaty za konto. W przypadku braku spełnienia warunków zwalniających klientowi zostanie naliczona zarówno opłata za rachunek, jak i za kartę debetową.

Monika Dekrewicz