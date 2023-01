Wysokie stawki na kontach oszczędnościowych są zwykle zarezerwowane dla posiadaczy kont osobistych. Dla niektórych może to być dodatkowy argument za zmianą rachunku. Co ciekawe, również tanie konta osobiste kuszą atrakcyjnym oprocentowaniem.

Stawki procentowe na kontach oszczędnościowych oscylują obecnie na poziomie 8 proc. w skali roku. Na palcach jednej ręki można policzyć banki, które dadzą klientom zarobić więcej. Pewne jest jedno. Najlepsze propozycje są zarezerwowane dla posiadaczy kont osobistych i to najlepiej tych, którzy jeszcze w danym banku nie utrzymywali oszczędności. Co zatem wybrać? Czy niskie opłaty za konto osobiste, czy wysoką stawkę na koncie oszczędnościowym? Okazuje się, że obecnie można znaleźć oferty spełniające oba warunki.

Jak powstał ranking?

Wybór najtańszych kont osobistych z kontem oszczędnościowym w pakiecie był możliwy dzięki analizie kilku parametrów. Należą do nich:

Na pozycję w tabeli wpływają opłaty za konto i oferowana stawka procentowa. Priorytetowo jest tutaj traktowany cennik dotyczący konta osobistego. Ranking obejmuje najtańsze rachunki banków dostępne dla wszystkich klientów bez względu na ich wiek. Ranking nie obejmuje zatem tzw. kont dla młodych czy kont dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+”, czy rachunków typu VIP.

Tanie konta z atrakcyjną stawką

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r. Lp. Bank Konto osobiste Opłaty za konto osobiste Warunki konta oszczędnościowego opłata za prowadzenie [zł/m-c] opłata za kartę [zł/m-c] dostępna stawka procentowa [p.a.] kwota maks. objęta stawką okres naliczania 1. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 8,60% 100 tys. zł do 31 maja 2023 r. 2. Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 8,25% 400 tys. zł pełne 2 miesiące 3. Volkswagen Bank Konto e-direct 0 zł 0 zł 4,50% 50 tys. zł nd 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 zł 0 – 4 zł 8,00% 200 tys. zł 183 dni 5. Inteligo Konto Inteligo 0 zł 0 – 4 zł 0,01% nd nd 6. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 0 – 5 zł* 1,00% nd nd 7. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0 – 6 zł 7,50% 200 tys. zł 3 miesiące 8. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0 – 7 zł 8,00% 400 tys. zł 3 miesiące mBank eKonto osobiste 0 zł 0 – 7 zł 8,00% 50 tys. zł 3 miesiące VeloBank VeloKonto 0 zł 0 – 7 zł 8,00% 400 tys. zł 3 miesiące 9. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 0 – 10 zł 7,50% nd 60 dni 10. Bank Millennium Millennium 360° 0 zł 0 – 11 zł 8,00% 300 tys. zł 90 dni *Opłata dotyczy Karty Otwartej na Dzisiaj Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania, taryf opłat i prowizji oraz stron internetowych banków, stan na 13 stycznia 2023 r.

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje CitiKonto z oferty Citi Handlowego. To jedna z trzech ofert na rynku, które oferują w pakiecie darmowe konto i bezpłatną kartę debetową. W ich przypadku klienci nie muszą się martwić spełnianiem warunków zwalniających z tych opłat. Na rzecz CitiKonta może dodatkowo przemawiać wysoka stawka na Koncie oszczędnościowym – 8,60 proc. w skali roku to najwyższe oprocentowanie ze wszystkich ofert zgromadzonych w tabeli. Taka stawka jest dostępna w promocji dla nowych klientów „W Nowym Roku oszczędzaj z CitiKontem”. Maksymalna kwota objęta podanym oprocentowaniem wynosi 100 tys. zł i obowiązuje do końca maja 2023 r. pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków dotyczących wpływów na konto osobiste. Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2023 r. lub osiągnięcia limitu uczestników, którzy wynosi 1500 osób.

Wiceliderem rankingu zostaje Nest Konto, które proponuje zainteresowanym Nest Bank. Podobnie jak CitiKonto jest to rachunek bez opłat za prowadzenie, który w komplecie ma darmową kartę debetową. Nest Bank również należy do banków, które aktywnie walczą o oszczędności klientów. Stawka na promocyjnym Nest Koncie Oszczędnościowym to 8,25 proc. w stosunku rocznym, z której również mogą skorzystać nowi klienci banku. Oferta dotyczy kapitału do 400 tys. zł, a stawka nalicza się przez pełne dwa miesiące.

Pierwszą trójkę zamyka Volkswagen Bank, który od niedawna ponownie oferuje produkty dla klientów indywidualnych. Konto e-direct to rachunek bez opłat za prowadzenie i „debetówkę”. Można skorzystać również z konta oszczędnościowego na 4,50 proc. w skali roku. Podana stawka dotyczy oszczędności do 50 tys. zł. Jest to standardowe oprocentowanie i obowiązuje do momentu zmiany tabeli przez bank.