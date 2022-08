Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym i lokatą – sierpień 2022 r.

fot. Natee Meepian / / Shutterstock

Tanie konto osobiste czy dodatkowy zysk na produktach oszczędnościowych? Klienci zainteresowani założeniem konta osobistego mogą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bowiem w niektórych bankach można znaleźć zarówno niedrogi rachunek, jak i korzystną ofertę kont oszczędnościowych i lokat.

Stawka procentowa na koncie oszczędnościowym i lokacie terminowej ma obecnie zdecydowanie większe znaczenie w wyborze konta osobistego niż pod koniec ubiegłego roku. Rosnące stopy procentowe NBP to rosnące stawki na produktach oszczędnościowych, a banki często rezerwują najlepsze oferty dla posiadaczy ROR-ów. Przeanalizowaliśmy, na jakie opłaty i procenty mogą liczyć klienci poszukujący konta osobistego w komplecie z produktami, na których mogą dodatkowo zarobić.

Najtańsze konta osobiste dla oszczędzających

Poszczególne pozycje kont osobistych w rankingu zostały ustalone na podstawie analizy siedmiu parametrów. Należą do nich:

miesięczna opłata za prowadzenie konta ,

, miesięczna opłata za obsługę karty debetowej ,

, opłata za przelew internetowy Elixir ,

, opłata za wypłatę z bankomatu krajowego kartą debetową ,

, opłata za wypłatę z bankomatu krajowego BLIKiem ,

, stawka procentowa na koncie oszczędnościowym na 10 000 zł , z której może skorzystać nowy klient,

, z której może skorzystać nowy klient, stawka procentowa na najwyżej oprocentowanej lokacie oferowanej przez bank na 10 000 zł, z której może skorzystać nowy klient.

Kolejność wymienionych parametrów nie jest przypadkowa. Dla klienta poszukującego taniego rachunku pierwsze skrzypce grają opłaty podstawowe. Im niższy koszt prowadzenia rachunku, tym lepsza pozycja w zestawieniu. Kolejnym elementem wpływającym na miejsce w tabeli jest opłata za „debetówkę”, kolejnym - opłata za zwykły przelew internetowy itd. Kwota wpłacanych oszczędności to tradycyjne dla rankingów Bankier.pl 10 000 zł.

Jeśli bank stosuje zwolnienie lub różne stawki np. w przypadku wypłaty środków z bankomatu, opłaty podawane są w postaci widełek.

Do rankingu zostały włączone najtańsze propozycje banków, w których możliwe jest zejście z opłatą miesięczną za prowadzenie i obsługę karty debetowej do 0 zł. W zestawieniu nie zostały wzięte pod uwagę konta dla osób w określonym wieku, czyli tzw. konta dla młodych, podobnie jak konta zarezerwowane dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+” czy konta typu VIP.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym i lokatą – sierpień 2022 r. Lp. Bank Opłata za: A) prowadzenie (zł/m-c) B) obsługę karty (zł/m-c) C) zwykły przelew internetowy D) wypłatę z bankomatu krajowego kartą E) wypłatę z bankomatu krajowego BLIKiem Oprocentowanie dla 10 000 zł na (p.a.): F) koncie oszczędnościowym, G) lokacie terminowej Konto A B C D E F G 1. Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0-6 zł 0 zł 6% 7,50% (1) 2. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 0 zł 0-8 zł 0-8 zł 5,50% 3,50% (2) 3. Inteligo Konto Inteligo 0 zł 0-4 zł 0 zł 0-5 zł 0-5 zł 0,01% 0,50% (3) 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 zł 0-4 zł 0 zł 0-2,3% (min. 5 zł) 0-2,3% (min. 5 zł) 7% 6% (4) 5. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 0-5 zł 0 zł 0-5 zł 0-5 zł 1% 7,10% (5) 6. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0-6 zł 0 zł 0-5 zł 0 zł 5% 7% (6) 7. mBank eKonto osobiste 0 zł 0-7 zł 0 zł 0-2,50 zł 0 zł 6,80% 6,70% (7) 8. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0-7 zł 0 zł 0-5 zł 0-2,50 zł 6,50% 7% (8) 9. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 0-10 zł 0 zł 0-10 zł 0 zł 5,50% 6,13% (9) 10. Bank Millennium Millennium 360° 0 zł 0-11 zł 0 zł 0-5 zł 0 zł 6% 6,50% (10) 11. PlusBank Konto PLUS 0 zł 0-21,90 zł 0 zł 0-6 zł nd nd 0,01% (11) 12. Toyota Bank Moto Konto 0-2,49 zł 0 zł 0 zł 0-4,50 zł nd 7,05% 7% (12) 13. BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0-6 zł 0-7 zł 0-0,10 zł 0-2,50 zł 0 zł 6% 7% (13) 14. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0-6 zł 0-8 zł 0 zł 0-5 zł 0 zł 4% 5,50% (14) 15. Bank Pocztowy Konto w Porządku 0-7,99 zł 0-6,99 zł 0 zł 0-2 zł 0 zł 0,50% 3,50% (15) 16. Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 0-9 zł 0-5 zł 0 zł 0-3,5% (min. 5 zł) 0 zł 7% 7% (16) 17. Credit Agricole Konto dla Ciebie 0-9 zł 0-9 zł 0 zł 0-7 zł 0 zł 3,21% 7% (17) 18. Aion Bank Rachunek bankowy (Plan Light) 0-19,99 zł 0 zł 0 zł 0 zł nd 5% nd Nest Lokata Witaj na 6 miesięcy Lokata terminowa na 6 miesięcy Lokata terminowa na 3 miesiące Lokata z Żubrem na 6 miesięcy lub Lokata Rentierska na 36 miesięcy Lokata na Nowe Środki na 18 miesięcy Lokata na Nowe Środki na 365 dni Lokata w promocji „Wakacyjne oszczędzanie na 6 miesięcy” Lokata terminowa Plus na 12 miesięcy Lokata progresywna na 18 miesięcy Lokata Horyzont Zysku na 6 miesięcy/12 miesięcy/18 miesięcy Lokata Nowa Standard na 1 miesiąc/3 miesiące/6 miesięcy/12 miesięcy Lokata Sprint na 200 dni EKOlokata Promocyjna na 12 miesięcy Lokata Mobilna na 4 miesiące Lokata Zysk w Porządku na 36 miesięcy Lokata na Nowe Środki na 12 miesięcy Lokata Mobilna na 12 miesięcy lub Lokata na Nowe Środki na 1 rok/2 lata Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji, oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 16 sierpnia 2022 r.

Na pierwszym miejscu tabeli uplasowało się Nest Konto. Propozycja Nest Banku to jedna z dwóch ofert na rynku, w przypadku których klient nie musi się martwić o spełnianie warunków zwalniających z opłat podstawowych – za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej bank nie pobiera opłat. Posiadacze Nest Konta mogą także wysyłać darmowe przelewy internetowe Elixir oraz wypłacać ze wszystkich bankomatów krajowych za pomocą BLIKa bez opłat. W przypadku wypłaty kartą opłata pojawi się przy podjęciu gotówki z bankomatu innego niż należącego do sieci Euronet. Najwyżej oprocentowaną lokatą w banku jest półroczna Nest Lokata Witaj na 7,50 proc. w skali roku. To równocześnie najwyższa stawka na lokacie dostępna na rynku. Lokata jest skierowana do nowych klientów, a utrzymanie stawki przez 6 miesięcy będzie możliwe pod warunkiem zapewniania wpływów na konto i dokonywania płatności kartą, BLIKiem lub wysyłania przelewów przez cały okres trwania lokaty. Promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Nest Oszczędności wynosi 6 proc. w skali roku przez pierwsze 2 pełne miesiące.

Drugą lokatę zajmuje CitiKonto z oferty Citi Handlowego. Wysokie miejsce w rankingu zawdzięcza brakowi opłat za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej. Wśród bezpłatnych usług znajdują się jeszcze zwykłe przelewy internetowe. Klienci mają do dyspozycji darmowe wypłaty z bankomatów własnych (również BLIKiem) oraz cztery wypłaty z bankomatów obcych w miesiącu. W przypadku podjęcia gotówki ponad podany limit bank naliczy opłatę w wysokości 8 zł. Posiadacz oszczędności w wysokości 10 000 zł może je wpłacić np. na półroczną Lokatę terminową oprocentowaną na 3,50 proc. w stosunku rocznym. Stawka na Koncie SuperOszczędnościowym dla tej kwoty to 5,50 proc. rocznie.

Pierwszą trójkę uzupełnia Konto Inteligo od Inteligo. To darmowy rachunek z warunkową opłatą za obsługę karty debetowej w wysokości 4 zł. Aby uzyskać z niej zwolnienie, wystarczy dokonanie płatności kartą na kwotę nie mniejszą niż 100 zł w danym miesiącu. Do bezpłatnego pakietu należą przelewy internetowe Elixir i wypłaty z bankomatów własnych oraz Santander Banku Polska. W przypadku zdecydowania się na maszynę innej sieci konieczne będzie uiszczenie bankowi opłaty w wysokości 5 zł. Oferta oszczędnościowa banku nie należy do czołówki. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym to niezmiennie od wielu miesięcy 0,01 proc. w skali roku, a stawka na jedynej lokacie w ofercie – Lokacie terminowej na 3 miesiące – wynosi 0,50 proc. w skali roku.

Monika Dekrewicz