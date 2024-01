Najsilniejsze paszporty świata. Polska wyżej niż USA

Polski paszport rośnie w siłę - w najnowszej edycji Passport Index wyprzedziliśmy między innymi takie potęgi jak USA, Wielka Brytania czy Japonia.

fot. piosi / / Shutterstock

Według publikowanego zwykle w połowie roku indeksu Henley nasz paszport, podobnie jak australijski i węgierski, uprawniał do bezwizowego wjazdu do 186 państw na świecie - obecnie jest to już 187 państw. Na tym samym miejscu są USA, Grecja, Czechy i Kanada.

Wysoko pozycjonujemy się także w Passport Index tworzonego przez Arton Capital, który aktualizuje informacje o tych dokumentach na bieżąco.

Reklama

Jak wypadamy na początku 2024 roku?

Polska uplasowała się na 4 miejscu razem z Danią, Belgią, Portugalią i Irlandią. A podium prezentuje się następująco:

ZEA Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Niderlandy Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Austria i Szwajcaria.

Paszporty USA czy Japonii znalazły się dopiero na szóstym miejscu.

Ciekawych informacji dostarcza jeden jeden indeks - VisaGuide Passport Index. Jest on skonstruowany nieco inaczej niż powyższe - nie ma tu miejsc ex aequo. Na tej liście polski paszport plasuje się na 20. miejscu, przed paszportem amerykańskim. Podium należy do dokumentów takich krajów jak:

Hiszpania Niemcy Singapur

KWS