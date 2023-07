Najpotężniejsze paszporty świata. Polska znów najwyżej w historii - wyprzedzamy USA i Kanadę

Jaki paszport jest posiadać najlepiej? Firma doradcza Henley & Partners opublikowała swój najnowszy ranking napotężniejszych paszportów na świecie. Co ciekawe, Japonia już nie znajduje się na szczycie listy, a Polska (znów) jest najwyżej w historii, pobiliśmy swój ostatni wynik.



Jak liczona jest "siła" paszportów rankingu Henley Passport Index? Wszystko zależy od tego, do ilu krajów z danym dokumentem można wjechać bez posiadania wizy. W najnowszej edycji numerem jeden jest Singapur - z tym paszportem bezwizowo można odwiedzić 192 państwa.

Na odnotowanie zasługuje fakt, że po raz pierwszy od pięciu lat w 2023 roku na szczycie rankingu nie znalazła się Japonia, która spadła na trzecie miejsce, za Niemcami, Włochami i Hiszpanią.

Co z Polską? Mamy się z czego cieszyć. Po raz kolejny znaleźliśmy się na najwyższym miejscu w historii - obecnie jest to 6. miejsce, w poprzedniej edycji badania zajmowaliśmy 9. pozycję. Nasz paszport, podobnie jak australijski i węgierski, uprawnia do bezwizowego wjazdu do 186 państw na świecie.

