Polska najwyżej w historii w zestawieniu najpotężniejszych paszportów świata

Japonia piąty rok z rzędu prowadzi w zestawieniu najpotężniejszych paszportów świata Henley. O czym świadczy jego "potęga"? Umożliwia on bezwizowy wjazd aż do 193 miejsc na całym świecie. Polska w tym roku ponownie awansowała i jest w zestawieniu najwyżej w historii.

Londyńska firma Henley and Partners od 2006 roku zajmuje się zestawianiem paszportów według poziomu swobody podróżowania po świecie. Ranking ocenia 199 paszportów z całego świata, rokrocznie uwzględniając zmiany w umowach wizowych między państwami.

Z danych wynika, że pod koniec 2021 r. w obiegu było tylko 24 mln ważnych japońskich paszportów.

Polska uplasowała się na 9. miejscu w rankingu w grupie najlepszych 28 państw - najwyżej w historii. Polski paszport, podobnie jak węgierski, uprawnia do bezwizowego wjazdu do 184 państw na świecie.

Polski paszport awansował z 16. pozycji, jaką zajmował jeszcze w 2019 roku, na 11 rok temu i 9 dziś. Przed trzema laty pozwalał na podróż do 172 krajów.

Obywatele Japonii mogą bezwizowo odwiedzić aż 193 z 227 miejsc na całym świecie. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Korea Południowa i Singapur, których obywatele mogą podróżować bez wizy do 192 krajów.

– Dominacja krajów azjatyckich na czołowych miejscach jest wyraźnym argumentem za korzyściami polityki otwartych drzwi i wprowadzenia obopólnie korzystnych umów handlowych. W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, że świat dostosowuje się do mobilności jako stały warunek globalnej życie – powiedział dr Christian H. Kaelin, prezes Henley & Partners.

Na trzecim miejscu uplasowały się Niemcy i Hiszpania (190 krajów), na czwartym Finlandia, Włochy i Islandia (189 krajów), a pierwszą piątkę zamykają Austria, Dania, Holandia i Szwecja.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pozostają na 6. i 7. miejscu z odpowiednio 187 i 186 punktami. Wydaje się coraz mniej prawdopodobne, aby którykolwiek z tych krajów odzyskał pierwsze miejsce w indeksie, które wspólnie zajmowały prawie dziesięć lat temu - w 2014 r. - zauważają twórcy rankingu.



If you’ve wondered which passports will get you the most visa-free access to the rest of the world — Henley & Partners has just released the 2023 Henley Passport Index.

If you’d like to know, visit our website: https://t.co/o8pjE2hdru#passport #GlobalCitizens #travelnews pic.twitter.com/N03nIc1wdF