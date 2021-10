Najpotężniejsze paszporty świata. Polska najwyżej w historii

fot. Alii Sher / / Shutterstock

Najlepiej posiadać paszport Japonii lub Singapuru, najgorzej - Afganistanu, wynika z rankingu najpotężniejszych paszportów świata przygotowanego przez Henley & Partners. Polska zajęła najwyższą pozycję w historii.

Właściciele polskiego paszportu mogą podróżować bez wizy do 182 krajów. Plasuje to Polskę na 10. miejscu w rankingu - ex aequo z Litwą i Słowacją. Oznacza to awans naszego kraju o jedno miejsce i jest najlepszym wynikiem w historii.

Liderem zestawienia ponownie okazały się Japonia i Singapur, których dokumenty umożliwiają swobodną podróż do 192 krajów. Kolejne miejsce zajęły Niemcy i Korea Południowa, a tuż za nimi uplasowały się Finlandia, Włochy, Luksemburg i Hiszpania.

Najpotężniejsze paszporty świata 1. Japonia 192

Singapur

2. Niemcy 190

Korea Płd.

3. Finlandia 189

Włochy



Luksemburg



Hiszpania

4. Austria 188

Dania

5. Francja 187

Irlandia



Holandia



Portugalia



Szwecja

6. Belgia 186

Nowa Zelandia



Szwajcaria

7. Czechy 185

Grecja



Malta



Norwegia



W. Brytania



USA

8. Australia 184

Kanada

9. Węgry 183 10. Litwa 182

Polska



Słowacja

Źródło: Henley Passport Index

Na ostatnich miejscach rankingu znalazły się paszporty krajów Bliskiego Wschodu: Iraku, Syrii czy Pakistanu. Zestawienie zamyka Afganistan - posiadacze dokumentu tego państwa mogą podróżować bez wiz do zaledwie 26 krajów.

Henley Passport Index bazuje na danych dostarczonych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego. Uwzględnia 199 różnego rodzaju paszportów i 227 miejsc docelowych. Nie bierze pod uwagę obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

MKa