Najpopularniejsze teksty Bankier.pl w 2021 roku

Dokładnie 10 lat temu miał miejsce debiut na GPW Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wejście JSW miało być symbolem postępującej prywatyzacji oraz budowy świadomego akcjonariatu obywatelskiego i symbolem rzeczywiście się stało, choć niestety negatywnym. Niedługo później spółka walczyła o przeżycie, do czego walnie przyczynili się politycy. Także ostatni rok dał się we znaki akcjonariuszom JSW, a pokus do wykorzystania spółki do politycznych celów wciąż nie brakuje.

Adam Torchała