Maturzyści znowu ją wybrali. Znamy najpopularniejsze kierunki studiów

Rektorzy uczelni ekonomicznych: Czas oprzeć rozwój gospodarki na nauce. To najbardziej opłacalna inwestycja w rozwój PKB Czynniki, na których do tej pory opierał się rozwój gospodarczy Polski, powoli się wyczerpują. - To moment, w którym czas postawić na naukę i badania rozwojowe - oceniają rektorzy pięciu uczelni...