Najpopularniejsze imiona w 2020 roku

Zuzanna, Julia i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2020 r. - poinformował w środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Pełna lista imion, które w ubiegłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem Polaków, dostępna jest na portalu DANE.gov.pl.

Wśród imion żeńskich najpopularniejsze były Zuzanna i Julia. Imiona te zostały nadane w ubiegłym roku po równo 7351 dziewczynkom. Na drugim miejscu wśród imion żeńskich uplasowała się Zofia - imię to nadano 7073 dziewczynkom. Jak podano w komunikacie, imię Zofia cieszyło się w 2020 r. większą niż rok wcześniej popularnością. Podium zamyka Hanna - imię to otrzymało 6658 dziewczynek. W 2019 r. natomiast miejsce Hanny zajmowała Maja.

W pierwszej dziesiątce żeńskich imion znalazły się również - kolejno - Maja, Lena, Alicja, Oliwia, Laura i Maria. Tuż poza nią z kolei uplasowały się imiona takie, jak Pola, Amelia, Emilia i Antonina.

Antoni zdecydowanie wygrał w kategorii imion męskich - w 2020 r. imię to nadano 8368 chłopcom. Co ciekawe, jak podaje wydział ds. cyfryzacji KPRM, imię to było również liderem popularności w latach poprzednich: 2019, 2018, 2017 i 2016. Na drugim miejscu znalazł się Jan - w 2020 r. nazwano tak 7658 chłopców, na trzecim zaś - Aleksander z wynikiem 7165 chłopców, którzy otrzymali to imię.

W pierwszej dziesiątce męskich imion znalazły się także imiona takie, jak Jakub, Franciszek, Szymon, Filip, Mikołaj, Leon i Stanisław. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się imiona takie, jak Wojciech, Adam, Kacper i Tymon.

Jak podano w komunikacie, portal DANE.gov.pl zawiera również informacje o tym, jaką popularnością cieszyły się poszczególne imiona w różnych województwach Polski.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej poinformował również o najrzadszych imionach nadawanych dzieciom w ubiegłym roku. W przypadku dziewczynek były to: Ramona, Konsuela i Eulalia. W przypadku chłopców natomiast: Joszko, Zbyszko czy Hipolit.

W komunikacie przypomniano, że wybór imienia dla dziecka odbywa się w zgodzie z prawem, jeśli imię to nie jest dla niego ośmieszające. Imię powinno również wskazywać na płeć dziecka. W przypadku, kiedy wybrane przez rodziców imię nie spełnia tych wymagań, kierownik urzędu stanu cywilnego może odrzucić ich wybór.

