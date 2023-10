Ostatni sondaż przed wyborami. Sporo Polaków deklaruje, że nie zagłosuje

Były premier tłumaczy, co jest nie tak z pytaniami w referendum Pytania w referendum powinny być zupełnie inaczej sformułowane, żeby mieć elementarny sens; miejcie w sercu i w głowach świadomość, że prawdziwe referendum odbywa się na karcie do głosowania do Sejmu, tam jest prawdziwe referendum - powiedział w środę w Ełku lider PO Donald Tusk.