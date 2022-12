Najniższe obroty w roku. Singapurska ofensywa w fotowoltaikę

Niewielka zmienność oraz najniższe obroty w roku charakteryzowały ostatnią sesję świątecznego tygodnia na GPW. Odbicie zaliczył kurs Grupy Kęty, a na rynku pojawiła się nowa rekomendacja dla CD Projektu i szacunki budżetów produkcyjnych studia. Uwagę znów zwracał wzrost kursów fotowoltaicznych spółek z szerokiego rynku.

/ GPW

WIG20 zyskał o 0,01 proc., WIG był niżej o 0,12 proc., osiągając 57 039,91 pkt. Spadki zanotował również indeks średnich spółek - mWIG40 stracił 0,47 proc. i jest na poziomie 4 099,89 pkt., a sWIG80 był niżej o 0,01 proc. i jest na 17 562,83 pkt. Obroty były już iście świąteczne i wyniosły 448 mln zł, z czego 358 mln dotyczyło dużych spółek – to najmniej w 2022 r. Jeszcze tylko 6 czerwca obroty nie przekroczyły poziomu pół miliarda złotych na szerokim rynku i 400 mln na WIG20.

W bilansie tygodnia WIG20 zyskał 2,24 proc. WIG był wyżej o 1,8 proc., a mWIG40 zwyżkował o 1,58 proc. Tylko niżej był sWIG80, oddając 1,24 proc.

"Warszawska giełda weszła już w okres przed i między świąteczny (…) Patrząc na rynek w dłuższym terminie, warto wspomnieć, iż na warszawskim parkiecie obowiązuje scenariusz wzrostowy pomimo tego, że na ostatnich sesjach WIG20 próbował się wybić górą z kilkutygodniowej konsolidacji i ta próba się nie udała" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński.

"Nie wykluczałbym jednak kolejnych prób wybicia górą i zakończenia ich sukcesem" – dodał.

Zdaniem analityka oglądana w ostatnich miesiącach siła warszawskiego parkietu względem rynków bazowych powinna być utrzymana. W opinii eksperta z PKO BP jest to o tyle istotne, że techniczny obraz, głównie indeksów z USA, wyraźnie się pogorszył.

"Jeśli rzeczywiście nastąpi wybicie górą z budującego się na WIG20 trendu bocznego to wzrosty mogą być kontynuowane w pierwszym kwartale 2023, a być może i dłużej" - wskazał analityk PKO BP

W jego opinii katalizatorem wzrostów może być ewentualne zakończenie wojny na Ukrainie i jeśli tak by się stało, to Polska mogłaby być jednym z głównych beneficjantów odbudowy tego kraju.

"Moim zdaniem warto mieć taki scenariusz na uwadze i np. przez taki pryzmat wybierać odpowiednie spółki czy sektory, które mogłyby być beneficjentami takiej sytuacji. Póki co jednak jest to trochę myślenie życzeniowe, choć uważam, że w 2023 roku to życzenie może się spełnić" - powiedział analityk PKO BP.

W piątek, patrząc sektorowo, statystyka była po stronie podaży. Niżej sesję skończyło 9 indeksów z bankami (-0,98 proc.) i chemią (-1,02 proc.) jako najsłabszymi. Na plusie były odzież (2,91 proc.), gry (1,12 proc.), motoryzacja (0,51 proc.), media (0,49 proc.) i górnictwo (0,24 proc.).

W WIG20 najwięcej handlowano na akcjach narodowych czempionów. Przy blisko 44 mln zł neutralnie zachował się kurs PKN Orlen. Przy prawie 40 mln do góry poszedł kurs KGHM-u (0,24 proc.), a przy ponad 34 mln zł spadły notowania PKO (-0,99 proc.). Blisko granicy 30 mln zł obroty były na akcjach PZU (-0,2 proc.), a 25 mln na Pekao (-1,36 proc.).

Pod względem skali zmian kursów najmocniej do góry poszły kursy LPP (3,14 proc.) i CCC (2,87 proc.) oraz Grupy Kęty (2,31 proc.), dla której to pierwsze odbicie po fali spadków w związku z prognozami i szacunkowymi wynikami.

Dobrze zachował się kurs CD Projektu (1,73 proc.), a na rynku pojawiła się nowa rekomendacja dla spółki od DM BDM. Obniżono w niej cenę docelową do 143 zł za akcję, ale podwyższono zalecenie do „akumuluj”. Eksperci szacują, że suma budżetów na produkcję gier ogłoszonych w nowej strategii CD Projektu może przekroczyć 3,4 mld zł do 2032 r.

Najsłabiej w portfelu dużych spółek poradziły sobie akcje wspomnianego Pekao i PKO BP oraz Pepco (-0,95 proc.). Kursy Allegro (-0,9 proc.), Asseco, Santandera oraz mBanku także zniżkowała w skali mniejszej niż 1 proc.

Na szerokim rynku znów wyróżnił się kurs PGF (56,15 proc.) po zmianach w akcjonariacie i zaangażowaniu spółki 2ND Square z Singapuru w i kupnie 24,51 proc. akcji. W ciągu dwóch dni kurs zyskał ponad 131 proc. Ta sama singapurska firma nabyła 67 proc. akcji w spółce Solar Innovation z NewConnect, po czym jej kurs zyskał 46,68 proc. Obudził się także kurs mPay (17,21 proc.) z NewConnect po informacji o współpracy z GPW i jej spółką zależną w sprawie usług operatora płatności dla użytkowników Platformy Private Market.