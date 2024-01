Najniższa krajowa w prokuraturze. Bodnar zapowiada zmiany

Koniec z zarabianiem najniższej krajowej, 20-procentowe podwyżki, informatyzacja, zmiany w ścieżce awansów - to tylko cześć zmian, które pracownikom prokuratury w liście przedstawił Adam Bodnar. Skąd szef resortu weźmie na to środki? Z oszczędności budżetowych „chociażby w związku z wieloma budzącymi wątpliwości wydatkami”.

fot. Marian Zubrzycki / / FORUM

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział zmiany w polityce płacowej i ścieżce awansów w prokuraturze. Wskazał też na konieczność przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania prokuratury i potrzebę nowelizacji przepisów.

Szef MS, Prokurator Generalny skierował w poniedziałek list do prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów, urzędników i pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury. Podkreślił w nim, że prokuratura jest jednym z istotnych organów wymagających odnowy ze względu na ograniczanie jej niezależności i upolitycznienie przez ostanie 8 lat.

Bodnar zaznaczył, że przychodzi do prokuratury jako człowiek, któremu bliska jest ochrona praworządności i dążenie do zachowania wierności postanowieniom Konstytucji. Zapowiedział, że w pierwszej kolejności będzie podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania prokuratury. Zapewnił, że przyjęte na siebie zobowiązania będzie realizował z zapewnieniem standardu niezależnego prokuratora.

Szef MS przypomniał, że zgodnie z opinią Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) skierowanej do Komitetu Ministrów Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora we wszystkich systemach prawnych, prokuratorzy przyczyniają się do zagwarantowania praworządności, w szczególności poprzez uczciwy, bezstronny i skuteczny wymiar sprawiedliwości, a także działają w imieniu społeczeństwa i w interesie publicznym, w celu ochrony praw i wolności człowieka. "Chciałbym, aby do czasu rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego te czynniki kształtowały podstawy działania Prokuratury. Będę czynił wszystko, aby mogły być one realizowane na co dzień przy wykonywaniu przez Państwa obowiązków służbowych" - zadeklarował.

Podkreślił, że Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ma się stać jawnym miejscem omawiania wszystkich ważnych spraw dla funkcjonowania prokuratury.

Wśród wyzwań, przed którymi stoi prokuratura, wymienił m.in. uporządkowanie kwestii wynagrodzeń i awansów. "Informacje z ostatnich tygodni pojawiające się w sferze medialnej, jak również uzyskane z przekazanych mi danych, wskazują na liczne nieprawidłowości i nierówności w kwestii awansów prokuratorów, uposażeń wszystkich pracowników, niedostatku kadry urzędniczej, nierówności w zakresie obciążenia zadaniami na różnych szczeblach organizacyjnych prokuratury, a także na wiele innych trudności" - zaznaczył.

Zapewnił, że od 2024 roku nastąpią znaczące podwyżki uposażeń pracowników prokuratury. "W odniesieniu do prokuratorów i asesorów prokuratury staraniem Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadzono do przywrócenia ustawowych zasad ustalania wynagrodzenia za rok 2024, a także wypłaty wyrównań wynagrodzeń za rok 2023. Znaczące, bo 20 proc. podwyżki otrzymają także urzędnicy i inni pracownicy prokuratury" - zapowiedział.

Zapowiedział też dalsze działania na rzecz zwiększenia wynagrodzeń, m.in. w ramach oszczędności budżetowych, „chociażby w związku z wieloma budzącymi wątpliwości wydatkami”. „Dotyczy to w pierwszej kolejności pracowników zarabiających w granicach wynagrodzenia minimalnego. Zainicjuję także działania zmierzające do podniesienia godności urzędników oraz prokuratorów nie tylko w aspekcie finansowym, ale także relacji wewnętrznych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Chcę doprowadzić do zmiany podejścia do realizacji zadań przez kierowników jednostek oraz zapewniania godziwszych warunków pacy. Mam świadomość, że jest to proces długotrwały, dlatego wymaga zainicjowania już dziś i wprowadzenia istotnych zmian w sferze zarządzania prokuraturą" - oświadczył Bodnar.

Zapowiedział też zmiany w ścieżce awansów w prokuraturze. "Pochodną arbitralności w zakresie polityki awansowej było dotychczasowe stosowanie instytucji delegacji, która z rozwiązania wyjątkowego stała się codziennością, bez oglądania się na sytuację kadrową najniższych jednostek organizacyjnych prokuratury i prawo obywateli do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Działanie naprawcze w tym aspekcie są nieodzowne i wkrótce zostaną zainicjowane" - stwierdził minister sprawiedliwości.

Podkreślił, że potrzebna jest też pełna informatyzacja prokuratury. "Dotychczasowe doświadczenia i głosy środowiska prokuratorskiego wskazują, że niedawno wprowadzony system informatyczny nie spełnia oczekiwań zwłaszcza w zakresie jego niezawodności i funkcjonalności. A w poczekalni najpilniejszych spraw z szeroko pojętymi zagadnieniami cyfryzacji stoją już kwestie elektronicznych doręczeń i możliwości kierowania pism przez obywateli opatrzonych podpisem elektronicznym" - zauważył.

Wspomniał o rozpoczętej procedurze przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej, co -jak ocenił - umocni pozycję naszego kraju jako zaufanego partnera angażującego się we wszelkie działania, które zwalczają nadużycia finansowe na szkodę Unii Europejskiej.

Podkreślił, że sprawą wagi państwowej jest podjęcie prac nad nową ustawą ustrojową dotyczącą prokuratury oraz sprzężonymi z nią zmianami w kodeksie postępowania karnego. "Decydującą rolę na tej drodze powinien odegrać dialog społeczny. Zadaniem wielkiej wagi jest stworzenie autentycznej reprezentacji prokuratorów mającej stać na straży niezależności prokuratorów. Pierwszym krokiem ku realizacji tego celu jest wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratorów, która powoli się dokonuje" - stwierdził Bodnar.

Na początku stycznia minister sprawiedliwości zdecydował o zakończeniu delegacji do Prokuratury Krajowej 94 prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych. Odwołał też z delegacji do prokuratur regionalnych 50 prokuratorów prokuratur rejonowych.W poniedziałek Adam Bodnar poinformował, że do końca tego tygodnia przedstawi założenia do projektu ustawy rozdzielającego funkcję ministra sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

kmz/ itm/