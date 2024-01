Najniższa emisja gazów cieplarnianych w Niemczech od lat 50. Ale do sukcesu jeszcze daleko

Emisja gazów cieplarnianych w Niemczech w 2023 r. była najmniejsza od lat 50. XX w. - informuje agencja dpa. Według wstępnych obliczeń think tanku Agora Energiewende emisje CO2 spadły w porównaniu z 2022 r. o 73 mln ton - do 673 mln ton. Zdaniem ekspertów nie oznacza to jeszcze trwałego sukcesu.

fot. Marek Piwnicki / / Unsplash

Dane pochodzą z badania zatytułowanego "Transformacja energetyczna w Niemczech: stan w 2023 roku".

"W 2023 r. emisje osiągnęły najniższy poziom od lat 50. ubiegłego wieku. Jednocześnie jest to największy spadek rok do roku w tym okresie" - powiedział dpa Simon Mueller, dyrektor Agory w Niemczech.

Dla okresu przed zjednoczeniem autorzy podsumowali dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych łącznie z RFN i NRD. Jednak zdaniem ekspertów rekordowy rok nie oznacza jeszcze trwałego sukcesu w zakresie ochrony klimatu.

Autorzy badania przypisują tylko około 15 proc. spadku emisji trwałym oszczędnościom, na przykład poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, bardziej efektywne wykorzystanie energii i przejście na paliwa bardziej przyjazne dla klimatu. Według badania około połowa wynika z efektów krótkoterminowych, takich jak niższe zużycie energii elektrycznej.

Niższe emisje wynikają również ze słabości niemieckiego przemysłu, w szczególności z załamania produkcji w energochłonnych gałęziach przemysłu. "Spadek produkcji spowodowany kryzysem osłabia Niemcy jako lokalizację przemysłową. Jeśli w rezultacie emisje zostaną po prostu przeniesione za granicę, klimat również nic na tym nie zyska" - zaznaczył Mueller.

bml/ adj/