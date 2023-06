Najmocniejsza sesja WIG20 w 2023 roku. Silny popyt na banki z GPW

Koniec tygodnia na GPW to jeszcze mocniejsze uderzenie popytu i największy dzienny wzrost WIG20 w 2023 roku. Styczniowy szczyt po silnym wzroście pokonał indeks bankowy, a to z kolei oznacza, że sektorowy benchmark jest najwyżej od kwietnia 2022 r.

fot. Krzysztof Kuczyk / / FORUM

Początek tygodnia odznaczył się przewagą podaży na GPW. Za to jego ostatnie dwa dni bezsprzecznie należały do giełdowych byków, które zdołały odrobić straty i podnieść indeksy do góry w ujęciu tydzień do tygodnia. Wzrosty na rynkach akcji zaczynają przybierać euforyczną postać, o czym mówił Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

Na pierwszy rzut oka słabe dla rynków akcji informacje są pomijane, tak jak np. ta o bardzo mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy, która sugerowałaby wzrost presji na Fed do dalszych podwyżek stóp. Tymczasem oczekiwania rynkowe dalej dają 70 proc. szans na pozostawienie ich na tym samym poziomie. Pod spodziewaną pauzę/zakończenie cyklu rynki zdają się budować bieżącą narrację stojącą za wzrostami, chociaż ten scenariusz jest rozgrywany od dłuższego czasu.

Nie bez znaczenia może być podniesiony limit zadłużenia w USA, chociaż trudno było się spodziewać innego rozstrzygnięcia. W każdym razie na rynku panuje chęć do zakupów akcji, a wydatnie korzystają na tym indeksy w Polsce. Indeksy na Wall Street pięły się w piątek górę o ponad 1-1,5 proc., tyle ile zyskiwały benchmarki w Europie. Trzeci dzień z rzędu na ich tle wyróżniały się WIG i WIG20, przewodząc skali zwyżek także w piątek.

WIG20 zyskał 3,69 proc. i był to największy dzienny wzrost w 2023 r. W poprzednim 30 marca blue chipy zyskały 3,15 proc., WIG w piątek wzrósł o 3,17 proc., z uwagi na zwyżkę mWIG40 - o 2,4 proc. i sWIG80 - o 1,43 proc. Obroty sięgnęły 1,32 mld zł, z czego 1,1 mld dotyczyło WIG20.

W bilansie tygodnia WIG20 poszedł do góry o 1,71 proc., WIG zyskał w tym czasie 1,26 proc., a w niższych segmentach rynku mWIG40 wzrósł o 0,78 proc. sWIG80 był pod kreską o 0,03 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniej przy największych obrotach zyskały banki (5,3 proc.), które tym samym pokonały styczniowy szczyt odbicia zapoczątkowanego jesienią ubiegłego roku. WIG-Banki jest obecnie najwyżej od kwietnia 2022 r. Liderem skali zwyżki okazała się motoryzacja (5,68 proc.), a ponad 5 proc., zyskało jeszcze górnictwo. Tylko informatyka (-0,26 proc.) i media (-0,04 proc.) były pod kreską.

W WIG20 pierwsze cztery miejsce na czele tabeli największych wzrostów zajęły banki, a wśród nich liderujący mBank (7,76 proc.). Alior zyskał 6,97 proc., Santander 6,97 proc., a Pekao 5,7 proc. KGHM (5,39 proc.) i JSW (5,24 proc.) wyprzedziły ostatni z banków w segmencie, czyli największy PKO BP (5,09 proc.). W odniesieniu górniczej spółki warto wspomnieć o symbolicznym tygodniu dla cen miedzi, która w takim ujęcie wzrosła pierwszy raz od 6 tygodni.

Co do banków, to ich zysk po kwietniu 2023 r. wyniósł 12,94 mld zł. To oznacza wzrost o prawie 41 proc. w stosunku do 2022 r. – podał w piątek NBP.

Powyżej 3 proc. zyskały kursy CD Projektu, Allegro, LPP, a historyczny szczyt znów poprawił kurs Dino (3,85 proc.), przez co kapitalizacja spółki to już 45 mld zł. Kurs Orlenu wzrósł o 2,63 proc., a relatywnie słabsze w portfelu były kursy Grupy Kęty (0,35 proc.), Asseco (0,24 proc.) i Orange (0,22 proc.), które przesunęło terminy związane z dywidendą. Wszystkie spółki z WIG20 zaliczyły w piątek wzrost cen akcji.