"Najmłodszy polski milioner" pozywa Skarb Państwa

Hiszpanie o wysokich dochodach przenoszą się do Andory, by płacić mniejsze podatki

Jeden z najpopularniejszych hiszpańskich streamerów Xokas ostrzegł rząd, że jeśli nadal będzie podwyższał podatki, to zacznie je płacić w Andorze, gdzie są one dużo niższe. Co najmniej 10 innych znanych hiszpańskich youtuberów wyemigrowało do Andory ze względu na rosnącą presję fiskalną w kraju.