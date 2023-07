Najlepszy kwatał ZUS od lat. Wpływy ze składek pokryły niemal całość wydatków

"Bezpieczny kredyt". Realne jest udzielenie nawet 40-60 tys. hipotek Realne jest udzielenie nawet 40-60 tys. hipotek w ramach rządowego projektu "bezpieczny kredyt" - wynika z opublikowanej we wtorek analizy ekspertów z HREIT. Analitycy ocenili, że średni dochód wymagany do zakupu dwupokojowego mieszkania w mieście wojewódzkim, to około 6 tys. zł netto miesięcznie.