Zagraniczne akcje i ETF-y pod parasolem podatkowym. Polskie domy maklerskie nie dają dużego wyboru - tu jest najlepiej

Rachunki IKE/IKZE z dostępem do warszawskiej giełdy są standardem w ofercie niemal wszystkich domów maklerskich. Zagraniczne akcje i ETF-y na rachunkach emerytalnych oferuje jednak tylko 3 brokerów. Czyja oferta jest najlepsza?

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to produkty, którymi powinien zainteresować się każdy inwestor. Po spełnieniu określonych warunków pozwalają oszczędzić na podatkach. W przypadku IKE, żeby nie zapłacić "podatku Belki", należy skończyć 60 lat (lub 55 lat w przypadku osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne).

IKZE zwalnia z "Belki" bezwzględnie, a po 65. roku życia oszczędzający nie zapłaci też 10% z tytułu wypłaty. IZKE ma jeszcze jedną zaletę, której brak IKE: ulgę w podatku dochodowym. Wpłaty do IKZE można odliczyć od swoich przychodów.

Korzystanie z IKE/IKZE opłaca się jednak także inwestorom, którzy wypłacą środki przed przejściem na emeryturę. Do czasu zlikwidowania rachunku nie muszą zajmować się corocznymi sprawozdaniami podatkowymi. Będą musieli zapłacić dopiero, wypłacając środki ze swojego IKE/IKZE. Jedno i drugie można prowadzić w dwóch różnych domach maklerskich. Więcej na temat tych produktów pisaliśmy w tekście "IKE i IKZE - limity dla wpłat. Podpowiadamy, jak oszczędzać na emeryturę".

Pomimo niewątpliwych korzyści z IKE oraz IKZE korzysta ułamek dorosłych Polaków. Według ostatniego raportu KNF Indywidualne Konto Emerytalne posiada 800 000 osób, a regularnych wpłat na rachunek dokonuje mniej niż połowa z nich. Statystyki podciąga w górę 112 tys. posiadaczy IKE w domach maklerskich, których średnia wpłata na rachunek wynosiła w zeszłym półroczu 12,7 tys. zł.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

W tym roku do trzeciego filaru emerytalnego dołączyło także OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny). Od IKE i IKZE różni się przede wszystkim tym, że inwestorzy, którzy go wybiorą, nie mogą podejmować samodzielnych decyzji dotyczących składu ich portfeli. OIPE umożliwia wyłącznie zakup gotowych strategii inwestycyjne, których koszt zarządzania nie może być większy niż 1% wpłaconego kapitału.

Przez to OIPE pasuje głównie do oferty robodoradców. Aktualnie nie można znaleźć go w żadnym domu maklerskim. W całej Unii Europejskiej swoje produkty OIPE zarejestrował jak dotąd tylko jeden dostawca: słowacki fintech Finax. Warto zaznaczyć, że każdy pełnoletni obywatel Polski może korzystać jednocześnie ze wszystkich trzech rozwiązań wchodzących w skład trzeciego filaru emerytalnego: IKE, IKZE i OIPE.

Porównanie IKE, IKZE i OIPE

IKE IKZE OIPE Roczny limit wpłat* 20 805 zł 8 322 zł** 20 805 zł Zwolnienie z podatku Belki TAK TAK (bezwarunkowo) TAK Opodatkowanie wypłaty NIE zryczałtowany podatek 10% przy wypłacie NIE Wiek bezkarnej wypłaty zwolnienia 60 lat (lub 55 lat)** 65 lat 60 lat (lub 55 lat)** Samodzielne inwestowanie*** TAK TAK NIE Podatek od spadku? NIE NIE NIE Skutki wcześniejszej wypłaty obowiązek podatkowy (19% od zysków, w tym od dywidend) podatek dochodowy (12% lub 32%) od pełnej kwoty (wpłat i zysków) obowiązek podatkowy (19% od zysków, w tym od dywidend ) *stan na 2023 r.

**w przypadku samozatrudnionych limit wpłat do IKZE to 12 483 zł

***55 lat w przypadku osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne

***w ramach OIPE będzie można kupować tylko gotowe strategie inwestycyjne

Zagraniczne akcje i ETF-y pod parasolem podatkowym

Jak wspominaliśmy na wstępie, polskie domy maklerskie, poza kilkoma wyjątkami (IKE nie jest dostępne w DM Millennium i PKO BP, IKZE w BM Santander, obu nie ma wciąż w XTB), udostępniają IKE/IKZE z możliwością inwestowania na GPW. Domami maklerskimi, które oferują rachunki emerytalne z dostępem do rynków zagranicznych, są w tej chwili jedynie

DM BOŚ (IKE + IKZE),

BM Santander (tylko IKE),

mBank (IKE + IKZE).

Dodatkowo nad dodaniem do rachunków IKE/IKZE dostępu do zagranicznych giełd pracuje Alior Bank. Na pytanie o dokładną datę wprowadzenia nowości otrzymaliśmy informację, że na ten moment biuro maklerskie nie jest w stanie podać dokładnych ram czasowych. Warto jednak śledzić ten temat. Napiszemy o nim, gdy tylko dowiemy się czegoś nowego.

Zagraniczne giełdy z IKE/IKZE Santander Bossa mBank NYSE NYSE NYSE Nasdaq Nasdaq Nasdaq Deutsche Börse Deutsche Börse Deutsche Börse London Stock Exchange London Stock Exchange London Stock Exchange Euronext Euronext (PAR, BRU, AMS) Wiener Borse SIX Swiss Exchange Borsa Italiana Toronto Stock Exchange Bolsa Madrid Nasdaq Helsinki

Biuro Maklerskie Santander

Santander oferuje dostęp do największej liczby giełd, ale jest to najdroższy dom maklerski do inwestowania w zagraniczne akcje i ETF-y w ramach rachunków IKE/IKZE. Prowizja od transakcji wynosi 0,39%, minimum 12 EUR, USD, CHF lub GBP.

Do tego należy doliczyć wysoki koszt przechowywania zagranicznych papierów wartościowych. Santander pobiera za to miesięcznie 0,01% + VAT od instrumentów notowanych w USD (czyli 0,12% + VAT rocznie) lub 0,02% + VAT w przypadku instrumentów notowanych w EUR/CHF/GBP (czyli aż 0,24% + VAT rocznie). Opłaty można uniknąć, obracając miesięcznie 1/5 wartości portfela, co stoi jednak w wyraźnej kontrze do budowania długoterminowych emerytalnych strategii.

Santander pobiera 50 zł za każdą wypłatę raty z IKE oraz za każdą dyspozycji częściowego zwrotu. Przeniesienie aktywów do innej instytucji kosztuje 25 EUR/USD/GPB/CHF za każdy zagraniczny instrument finansowy. Za przyjęcie instrumentów notowanych na zagranicznych giełdach Santander pobiera 0,2% wartości portfela, ale nie mniej niż 20 EUR.

W tabeli opłat i prowizji figuruje także opłata za zamknięcie IKE przed upływem roku od jego założenia. Wynosi ona 150 zł. Santander nie pobiera opłaty za przewalutowanie. Tabela kursów walutowych jest aktualizowana codziennie, ale spread wynosi zazwyczaj ok. 0,35% dla pojedynczej transakcji. Santander umożliwia także prowadzenie rachunków w zagranicznych walutach (EUR, GBP, USD, CHF).

mBank

mBank oferuje IKE/IKZE z zagranicznymi akcjami zarówno na rachunkach eMakler dostępnych z poziomu aplikacji bankowej, jak i w Biurze Maklerskim mBanku. W drugim przypadku roczny koszt prowadzenia konta wynosi 50 zł. Oba rachunki różnią się jeszcze jedną kwestią - to znaczy walutami. W przypadku eMaklera rachunek jest prowadzony wyłącznie w złotych, więc kupno każdego zagranicznego instrumentu wiąże się z przewalutowaniem. Koszt spreadu dla 1 transakcji wynosi 0,1%. W BM mBanku można prowadzić rachunki w PLN, EUR, USD i GBP.

Prowizja za obrót zagranicznymi akcjami wynosi w mBanku (tak samo w BM i na rachunku eMakler) 0,29%, minimum 14 zł lub 4 EUR/USD/GBP.

Roczna opłata za przechowywanie papierów wartościowych wynosi w mBanku 0,15% wartości instrumentów zagranicznych, jeżeli na koncie klienta znajdują się aktywa, których wartość przekracza 10 000 zł. Opłaty można uniknąć, jeżeli transakcje sprzedaży lub kupna wygenerują prowizję, która będzie wyższa od niej. W praktyce mogą skorzystać więc na tym aktywni traderzy albo właściciele niewielkich rachunków.

W swojej tabeli opłat i prowizji mBank nie wspomina nic o obciążaniu wypłat z rachunków IKE/IKZE dodatkowymi kosztami. Nie trzeba płacić też w przypadku zamknięcia IKE/IKZE przed upływem roku od zawarcia umowy. Przeniesienie zagranicznych instrumentów do innego domu maklerskiego kosztuje 0,95% wartości przenoszonych aktywów, ale nie mniej niż równowartość 20 EUR. Przyjęcie transferu przez mBank kosztuje tak samo 20 EUR.

Bossa

W Domu Maklerskim BOŚ prowizje od kupna i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych różnią się w zależności od giełdy. Po zmianach wprowadzonych przez promocję ogłoszoną 4 września opłaty za handel na NYSE, Nasdaq, Deutsche Börse oraz London Stock Exchange wynoszą 0,29%, minimum 14 PLN lub 4 EUR/USD/GBP. Są więc takie same jak w mBanku.

Drożej w BOŚ jest na innych zagranicznych parkietach (których nie ma w ofercie mBanku). Prowizja za handel na Euronext wynosi 0,29%, minimalnie 19 PLN / 5 EUR/GBP/USD. Koszty inwestowania w Szwajcarii to min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP, a w Kanadzie min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD lub 32 GBP.

Bossa nie pobiera opłat za przechowywanie papierów wartościowych do kwoty 1 mln zł. Według zapewnień domu maklerskiego promocja ma zostać wpisana na stałe do tabeli opłat i prowizji przed jej wygaśnięciem w 2025 roku.

Zlikwidowanie rachunku IKE lub IKZE przed upływem roku od jego założenia kosztuje w Bossie tyle samo co w Santanderze, czyli 150 zł. Za transfer instrumentu zagranicznego z innej instytucji zapłacimy tu 65 zł. Przeniesienie zagranicznych akcji lub ETF-ów do innego domu maklerskiego wiąże się z opłatą w wysokości 0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, minimum 125 zł.

Bossa pobiera 0,19% opłaty za przewalutowanie (min. 49 zł). Z prowizji tej są zwolnione 3 operacje rocznie. Spread jest zmienny i wyrażony w groszach. W przypadku dolara wynosi aktualnie ok. 0,13 zł za 1 transakcję. DM BOŚ umożliwia prowadzenie rachunków w PLN, USD, EUR i GBP.

Koszty i prowizje - inwestowanie na rynkach zagranicznych Prowizja Minimum Roczna opłata depozytowa Opłata za przewalutowanie Koszt prowadzenia rachunku Santander 0,39% 12 EUR/USD/CHF/GBP 0,12% (USD) 0,24% (EUR/CHF/GBP) 0 0 mBank (eMakler) 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP 0,15% (powyżej 10 tys. PLN) 0 0 mBank (DM) 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP 0,15% (powyżej 10 tys. PLN) 0 50 zł Bossa 0,29% 14 PLN / 4 EUR/USD/GBP* lub 19 PLN / 5 EUR/USD/GBP** 0,02% (powyżej 1 mln PLN) 0,19% (min 49 PLN). Darmowe 3 razy na rok 0 *NYSE, NASDAQ, LSE i XETRA

**Euronext

Nagroda wędruje do…

...DM BOŚ. Z porównania ofert wynika, że Bossa ma aktualnie najkorzystniejszą ofertę do inwestowania w zagraniczne akcje i ETF-y na rachunkach IKE/IKZE. Prowizje w Bossie są obecnie takie same jak w mBanku (w przypadku giełd, które znajdują się w ofercie obu). Prowizje za handel na Euronext są zaś niższe niż w Santanderze. Drogo w DM BOŚ jest za to na szwajcarskim i kanadyjskim rynku.

Przewagą Bossy nad mBankiem jest zwolnienie rachunków z opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych do 1 mln zł oraz bogatsza oferta. Santander, który umożliwia handel na największej liczbie zagranicznych giełd, poległ w moim osobistym rankingu przez wysokie opłaty.