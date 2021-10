Najlepsze systemy emerytalne świata. Polska oceniona na tróję

fot. Lucigerma / / Shutterstock

Lepszy niż we Włoszech czy Austrii, ale gorszy niż w Chile i Arabii Saudyjskiej - tak został oceniony polski system emerytalny w rankingu Mercer CFA Institute Global Pension Index. Na czele zestawienia znalazła się Islandia.

Polska co prawda spadła w rankingu najlepszych systemów emerytalnych na 27. miejsce z 25. przed rokiem, ale poprawiła wynik. Eksperci Mercera przyznali Polsce 55,2 pkt wobec 54,7 pkt rok wcześniej, co klasyfikuje kraj w grupie państw ocenionych na "C", czyli "tróję".

Kluczowy wpływ na poprawę oceny miał wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych - wskazali autorzy raportu. Wyżej oceniono adekwatność (60,9 pkt na 100 możliwych) i stabilność (41,3 pkt) polskiego systemu emerytalnego, a nieco gorzej jego integralność (65,6 pkt). W każdym z subindeksów można zdobyć od 0 do 100 punktów, ostateczny wynik to średnia ważona wymienionych wcześniej indeksów składowych (odpowiednio 40, 35 i 25 proc.). Pierwszy określa, czy krajowy system emerytalny stwarza warunki do godnego życia na emeryturze. Drugi ocenia, czy system będzie sprawnie funkcjonował w przyszłości. Wysoka ocena w ramach trzeciej grupy jest przyznawana krajom, które wprowadziły regulacje chroniące uczestników systemu.

Wśród rekomendacji dla Polski znalazły się m.in. wprowadzenie automatycznego zapisu do prywatnego filara systemu emerytalnego, podwyżka emerytury minimalnej, wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych i zwiększenie aktywności seniorów na rynku pracy.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się debiutant - Islandia. Podium uzupełniają Holandia i Dania. Ranking 43 krajów zamyka Tajlandia. W porównaniu do 2020 r. niżej oceniono 11 krajów, m.in. Koreę Południową czy Argentynę. Największą poprawę zanotowano w przypadku Chin i Wielkiej Brytanii.

Mercer CFA Institute Global Pension Index



2020 2021 1. Islandia -

84,2 2. Holandia 82,6 83,5 3. Dania 81,4 82 4. Izrael 74,7 77,1 5. Norwegia 71,2 75,2 6. Australia 74,2 75 7. Finlandia 72,9 73,3 8. Szwecja 71,2 72,9 9. Wielka Brytania 64,9 71,6 10. Singapur 71,2 70,7 11. Szwajcaria 67 70 12. Kanada 69,3 69,8 13. Irlandia 65 68,3 14. Niemcy 67,3 67,9 15. Nowa Zelandia 68,3 67,4 16. Chile 67 67 17. Belgia 63,4 64,5 18. Hongkong 61,1 61,8 19. USA 60,3 61,4 20. Urugwaj -

60,7 21. Francja 60 60,5 22. Malezja 60,1 59,6 23. ZEA -

59,6 24. Hiszpania 57,7 58,6 25. Kolumbia 58,5 58,4 26. Arabia Saudyjska 57,5 58,1 27. Polska 54,7 55,2 28. Chiny 47,3 55,1 29. Peru 57,2 55 30. Brazylia 54,5 54,7 31. Afryka Południowa 53,2 53,6 32. Włochy 51,9 53,4 33. Austria 52,1 53 34. Tajwan -

51,8 35. Indonezja 51,4 50,4 36. Japonia 48,5 49,8 37. Meksyk 44,7 49 38. Korea 50,5 48,3 39. Turcja 42,7 45,8 40. Indie 5,7 43,3 41. Filipiny 43 42,7 42. Argentyna 42,5 41,5 43. Tajlandia 40,8 40,6

Autorzy raportu podkreślili, że negatywnie na kondycję systemów emerytalnych wpływają m.in. starzenie się społeczeństw, wolniejsze tempo wzrostu płac czy historycznie niskie stopy procentowe. Zauważyli również wpływ pandemii COVID-19 na poziom oszczędności gospodarstw domowych. Podkreślili przy tym, że tegoroczny indeks nie uwzględnia w pełni długoterminowych efektów pandemii.

Maciej Kalwasiński