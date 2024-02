Najlepsze promocje na kontach TERAZ. Płacą ponad tysiąc zł za korzystanie z konta!

Jak co miesiąc wspólnie z serwisem zgarnijpremie.pl bierzemy pod lupę najciekawsze promocje na kontach osobistych. W lutym banki okazały się wyjątkowo hojne pod względem wypłacanych premii. Rekordzista płaci ponad tysiąc złotych za założenie rachunku i aktywne z niego korzystanie. Standardem stają się bonusy w okolicach 500 zł.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Co miesiąc przygotowujemy zestawienie, w którym przyglądamy się najciekawszych promocjom na kontach osobistych. W lutym jest w czym wybierać, bo banki sypią gotówką jak rzadko kiedy. Rekordzistą jest Santander Bank Polska, który oferuje aż 1050 zł za założenie konta i spełnienie określonych aktywności. To jedna z najwyższych – o ile nie najwyższa - premia, z jaką mieliśmy do tej pory do czynienia w segmencie kont osobistych.

Na taki bonus składa się kilka kwot. Za samo otwarcie konta i określone aktywności możemy otrzymać 400 zł. Za skorzystanie z kantoru – 100 zł, za założenie konta dziecku – 150 zł i kolejne sto złotych za program poleceń. Z kolei 300 zł zostanie wypłacone w formie cashbacku za zapłacone rachunki. Szczegóły w poniższej tabeli.

NAJLEPSZE PROMOCJE DLA NOWYCH KLIENTÓW BANK KONTO PREMIA Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 1050 zł: 400 zł za otwarcie konta i spełnienie warunków aktywności (min. logowanie do aplikacji mobilnej, wydawanie min. 300 zł kartą lub Blikiem i wpływ min. 1000 zł)

100 zł za skorzystanie z Kantora Santander

150 zł za założenie konta dla dziecka

100 zł w Programie Poleceń;

300 zł zwrotu za zapłacone rachunki. Do 29.02.2024 VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 650 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem);

10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł;

50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 29.02.2024 Alior Bank Konto Jakże Osobiste ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 500 zł: 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego na selfie;

9 x 50 zł za otwarcie konta oraz za zalogowanie się min. raz do aplikacji mobilnej oraz wykonanie min. 5 transakcji kartą w każdym z 8 kolejnych miesięcy. Do 31.05.2024 Bank Millennium Konto Millennium 360 ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 500 zł: 200 zł za otwarcie konta, logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie 1000 zł wpływu i 5 płatności kartą (o łącznej wartości min. 360 zł) do końca kolejnego miesiąca;

100 zł lub 300 zł za min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM (o łącznej wartości min. 360 zł), logowanie do aplikacji oraz min. 1000 zł wpływów w każdym z kolejnych 3 miesięcy (dla wyższej premii wpływy muszą być wynagrodzeniem). Do 04.04.2024 (limit 10 000) ING Bank Śląski Konto Direct ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 500 zł: 150 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi, weryfikacją behawioralną i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł;

200 zł za spełnienie powyższych warunków i wykorzystanie aplikacji mobilnej oraz weryfikacji na selfie przy zakładaniu konta;

150 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł w pływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł. Do 28.03.2024 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 450 zł: 50 zł założenie konta z platformoą FX Planet

400 zł za zapewnij min. 1000 zł wpływów na konto;

wykonaj min. 3 transakcje BLIK na dowolną kwotę;

wykonaj transakcje walutowe o wartości min. 500 jednostek danej waluty. Do 29.01.2024 (limit 3 000) mBank eKonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 450 zł: 10 zł za otwarcie eKonta ze zgodami marketingowymi i 5 transakcji kartą lub BLIKIEM

200 zł za wpływy 1000 zł i 8 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy;

150 zł za wykorzystanie eDowodu lub Selfie przy zakładaniu eKonta;

100 zł za założenie dziecku eKonta Junior lub eKonta możliwości. Do 07.02.2024 Bank Pekao SA Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 200 zł: 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystego Banku Pekao z kartą;

150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy Do 03.04.2024 Citi Handlowy CitiKonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 20 zł i 7,1% do 50 000 zł na 4 miesiące: 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;

7,1% za zapewnienie w każdym z 4 miesięcy min. 2000 zł wpływu oraz przynajmniej raz zapłać kartą za min. 100 zł Do 13.05.2024 (limit 3 00)

W czołówce najlepszych premii tradycyjnie znajduje się VeloBank, który oferuje zwrot w wysokości 650 zł. 600 zł będzie przyznane w formie cashbacku od transakcji kartowych, a 50 zł za skorzystanie z programu poleceń.

Trzecie miejsce na liście najlepszych promocji w lutym zajmują ex aequo trzy banki, które proponują premię w wysokości 500 zł. Są to Alior Bank, ING Bank Śląski i Bank Millennium. W każdym z tych banków należy otworzyć konto i spełnić określone aktywności – szczegóły opisaliśmy a tabeli powyżej.

BANK KONTO UTRZYMANIE RACHUNKU UTRZYMANIE KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,5 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Millennium Konto Millennium 360 ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych 5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank Pekao SA Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citi Handlowy Citikonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. mBank eKonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK

NA STRONIE BANKU Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Tradycyjnie przypominamy, że wszystkie z opisanych tu rachunków mogą być prowadzone za darmo. Wystarczy jedynie spełnić określone przez bank warunki aktywności. Z reguły chodzi o to, by konto nie leżało „bezczynne”. Trzeba więc regularnie płacić kartą, logować się do aplikacji czy też zapewnić określone wpływy minimalne. Warto jednak zwrócić uwagę, że część z tych warunków i tak pokrywa się z warunkami promocji, więc jeśli liczymy na bonus, trzeba będzie korzystać z rachunku.

Trzeba też zaznaczyć, że promocje z reguły kierowane są do nowych klientów. Są to osoby, które przez ostatni rok czy dwa (szczegóły w regulaminach) nie posiadały konta w danej instytucji. Jako ciekawostkę można też dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z kilku promocji na raz i skumulować dostępne bonusy. Pamiętajmy też, że premie zazwyczaj wypłacane są w ratach – żaden bank nie wypłaci bonusu jednorazowo.