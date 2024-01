Najlepsze promocje na kontach TERAZ. Idą na rekord – płacą nawet 1000 zł

Początek nowego roku przynosi wysyp nowych promocji na kontach osobistych. U rekordzisty można zgarnąć nawet 1000 zł za założenie rachunku i dokonanie prostych aktywności. Nie brakuje jednak banków, w których bez większego trudu można zarobić kilkaset złotych. Sprawdziliśmy warunki.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Jak co miesiąc Bankier.pl z serwisem zgarnijpremie.pl sprawdził najlepsze promocje na kontach osobistych. W styczniu jest w czym wybierać, bo banki hojnie sypią gotówką za założenie ROR-u i wykonanie prostych operacji. Tym razem największą premię proponuje Santander Bank Polska. Za założenie konta, wpływy i transakcje płaci aż 500 zł. Dodatkowo można zarobić 100 zł za otwarcie konta dla dziecka, 100 zł za polecenie rachunku znajomemu i 300 zł w formie zwrotu za zapłacone rachunki. Razem daje to rekordową i dawno niewidzianą w promocjach kwotę – 1000 zł.

NAJLEPSZE PROMOCJE DLA NOWYCH KLIENTÓW BANK KONTO PREMIA Santander Bank Polska Konto Santander 1000 zł: 500 zł za otwarcie konta i spełnienie warunków aktywności (m.in. logowanie do aplikacji mobilnej, wydawanie min. 300 zł kartą lub Blikiem i wpływ min. 1000 zł)

100 zł za założenie konta dla dziecka

100 zł w Programie Poleceń;

300 zł zwrotu za zapłacone rachunki. Do 31.01.2024 mBank eKonto 650 zł: 200 zł do Biedronki za otwarcie eKonta ze zgodami marketingowymi, przystąpienie do mOkazje, wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni oraz min. 8 transakcji kartą lub BLIKIEM;

200 zł za wpływy 1000 zł i 8 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy;

150 zł za wykorzystanie eDowodu lub Selfie przy zakładaniu eKonta;

100 zł za założenie dziecku eKonta Junior lub eKonta możliwości. Do 07.02.2024 VeloBank VeloKonto 650 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem);

10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł;

50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 01.31.2024 Alior Bank Konto Jakże Osobiste 500 zł: 50 zł za otwarcie konta i wybranie 2 korzyści;

50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego na selfie;

8 x 50 zł za otwarcie konta oraz za zalogowanie się min. raz do aplikacji mobilnej oraz wykonanie min. 5 transakcji kartą w każdym z 8 kolejnych miesięcy. Do 31.01.2024 Bank Millennium Konto 360 500 zł: 100 zł za otwarcie konta, logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie 1000 zł wpływu i 5 płatności kartą (o łącznej wartości min. 360 zł) do końca kolejnego miesiąca;

200 zł lub 400 zł za min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM (o łącznej wartości min. 360 zł), logowanie do aplikacji oraz min. 1000 zł wpływów w każdym z kolejnych 3 miesięcy (dla wyższej premii wpływy muszą być wynagrodzeniem). Do 31.01.2024 (limit 12 000) BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 450 zł: 50 zł do Żabki za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą;

200 zł za min.1 przelew na dowolną kwotę, wydanie kartą min. 300 zł i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w marcu;

200 zł za min.1 przelew na dowolną kwotę, wydanie kartą min. 300 zł i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w kwietniu Do 29.01.2024 (limit 3 000) ING Bank Śląski Konto Direct 250 zł: 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł;

130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł wpływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł; + 50 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 18.01.2024 Bank Pekao Konto Przekorzystne 200 zł: 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystnego Banku Pekao z kartą;

150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy Do 03.04.2024 Citi Handlowy CitiKonto 20 zł i 7,1% do 50 000 zł na 4 miesiące: 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;

7,1% za zapewnienie w każdym z 4 miesięcy min. 2000 zł wpływu oraz przynajmniej raz zapłać kartą za min. 100 zł Do 13.02.2024 (limit 1 500)

W dwóch bankach do zdobycia jest po 650 zł. Są to mBank i VeloBank. W pierwszym premia wypłacana będzie za regularne zasilanie rachunku kwotą co najmniej 1000 zł oraz wykonywanie transakcji kartą lub Blikiem. Ponadto wymagane jest otworzenie konta na selfie lub za pomocą eDowodu i uruchomienie ROR-u dla dziecka (szczegóły w tabeli powyżej). Z kolei VeloBank płaci bonus w formie cashbacku. 600 zł można odzyskać jako kwotę wydaną na zakupy, a dodatkowe 50 zł zgarnąć za polecenie konta.

W Aliorze i Banku Millennium do zdobycia jest 500 zł, a w BNP Paribas – 450 zł. Każdy z banków wymaga uruchomienia rachunku i aktywnego korzystania z podstawowych usług. Chodzi o to, by regularnie płacić kartą i ewentualnie zapewnić określone wpływy na ROR. Należy pamiętać, że wszystkie wyżej opisane premie wypłacane są w ratach, a nie jako jedna zsumowana kwota.

BANK KONTO UTRZYMANIE RACHUNKU UTRZYMANIE KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,5 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Millennium Konto Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych 5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Omawiane przez nas rachunki mogą być prowadzone za darmo. Wystarczy jedynie spełnić określone w powyższej tabeli warunki. Oznacza to, że za bezpłatny rachunek można zgarnąć obecnie nawet kilkaset złotych nagrody. Premie wypłacane są za aktywność, a część warunków bezpłatności pokrywa się z warunkami stawianymi do osiągnięcia premii. Wystarczy więc korzystać z konta, a bank będzie przelewał nam określone kwoty na rachunek.

Warto pamiętać, że promocje kierowane są do nowych klientów. Z reguły chodzi o osoby, które przez ostatni rok nie posiadały konta w danej instytucji. Należy też mieć na uwadze, że nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z więcej niż jednej promocji, czyli otworzyć kilka rachunków. W ten sposób można powiększyć bonus, jaki wypłacą nam banki.