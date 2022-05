fot. Tama2u / / Shutterstock

Ponad 13 600 zł – na tyle może liczyć posiadacz 500 000 zł, który wybierze najkorzystniejszą ofertę dla oszczędzających na rynku. Wspomniana kwota to suma zysku z lokat i premii za założenie konta. W czołówce znalazły się jeszcze cztery banki kuszące pięciocyfrową kwotą.

Wysoko oprocentowane lokaty lub konta oszczędnościowe są często objęte niską kwotą maksymalną, co utrudnia posiadaczom większego kapitału ulokowanie swoich oszczędności na atrakcyjnym produkcie. Limit wpłat do 10 000 zł, 20 000 zł czy 50 000 zł to nierzadki widok w tabelach oprocentowania produktów depozytowych. W ramach uzupełnienia cyklicznie publikowanych na Bankier.pl rankingów lokat sprawdziliśmy, na co mogą liczyć osoby, które chcą wpłacić do banku 500 000 zł na pół roku, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość wpłaty środków na więcej niż jeden produkt.

Horyzont inwestycyjny klienta to 6 miesięcy. Analiza obejmuje przede wszystkim lokaty na ten okres. Jeśli bank nie posiada w ofercie depozytu na ten termin, to pod uwagę jest brane konto oszczędnościowe. W takiej sytuacji wyliczenia obejmują stawkę standardową bądź promocyjną, tylko jeśli obowiązuje 6 miesięcy lub warunki specjalne oferty pozwalają na utrzymanie lepszego oprocentowania przez okres ujęty w analizie. Konto oszczędnościowe może też zastąpić lokatę, jeśli towarzyszy mu lepsza stawka procentowa.

Zobacz także Nowe konto Millennnium z premią do 360 zł. Sprawdź korzyści i odbierz premie

W związku z tym, że do obsługi większości lokat potrzebny jest rachunek, do analizy zostały również włączone premie za założenie konta przez nowego klienta. Kalkulacja obejmuje wyłącznie nagrody w postaci premii pieniężnych. Ranking przewiduje przedstawienie 10 czołowych miejsc dla banków oferujących najwyższy zysk.

Jaki zysk w banku dla 500 000 zł?

Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy - maj 2022 r. Lp. Bank Rachunek Zysk Całkowity (A +B) Premia (A) Produkty oszczędnościowe* (B) 1. Citi Handlowy Citigold*** 13 616,53 zł 3000 zł 10 616,53 zł 2. Inbank nd** 12 249,86 zł 0 zł 12 249,86 zł 3. PBS w Ciechanowie Rachunek depozytowy*** 11 841,53 zł 0 zł 11 841,53 zł 4. Bank Nowy Rachunek depozytowy*** 10 208,21 zł 0 zł 10 208,21 zł Getin Noble Bank nd** 10 208,21 zł 0 zł 10 208,21 zł 5. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 9587,40 zł 400 zł 9187,40 zł 6. Bank Millennium Millennium 360°*** 9547,40 zł 360 zł 9187,40 zł 7. Bank Pekao Konto Przekorzystne*** 9216,67 zł 200 zł 9016,67 zł 8. BFF Banking Group Rachunek depozytowy*** 9187,40 zł 0 zł 9187,40 zł 9. Santander Consumer Bank nd** 8574,90 zł 0 zł 8574,90 zł 10. Credit Agricole Konto dla Ciebie*** 8322,76 zł 555 zł 7767,76 zł *Zysk obliczony na podstawie kalkulatora zysku z lokaty Bankier.pl **Brak wymogu posiadania rachunku ***Konto wymagane do obsługi lokaty Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25 maja 2022 r.

Klienci, którzy chcą ulokować na pół roku kapitał w wysokości 500 000 zł, mogą liczyć na największy zysk, wybierając ofertę Citi Handlowego. Lokaty na 5,50% w skali roku nie są jednak dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a stanowią nagrodę w promocji „Citigold – świat stabilnych finansów” skierowanej do nowych klientów banku. Warunki jednego z depozytów to zawarcie umowy o konto Citigold i akceptacja regulaminu, z kolei druga lokata na ten sam procent wymaga zapewnienia na rachunkach banku kwoty w wysokości min. 450 000 zł. Dobra wiadomość dla zainteresowanych jest taka, że wymóg zostanie spełniony, nawet jeśli wspomnianą sumę wpłaci się np. między innymi na wymienione wyżej lokaty. Na promocyjne oferty można przekazać 400 000 zł, co po pół roku przyniesie ok. 8983 zł odsetek.

Pozostały kapitał może trafić na Lokatę standardową na 4% w skali roku, co zaowocuje dodatkowym zyskiem w wysokości nieco ponad 1633 zł. Elementem promocji jest także dodatkowa premia w wysokości 3000 zł. Można ją otrzymać, jeśli wymagana kwota będzie utrzymywana na rachunkach banku przez co najmniej 7 z 9 miesięcy. Oferta specjalna obowiązuje do 4 sierpnia br. lub wyczerpania puli promocyjnych kont.

Banki z dwóch kolejnych miejsc zapewniły sobie wysokie pozycje w tabeli wyłącznie dzięki zyskowi z oferowanych lokat. I tak na drugim miejscu uplasował się Inbank, który klientom poszukującym wysoko oprocentowanego produktu na 6 miesięcy proponuje świeżo wprowadzoną do oferty Lokatę Lojalną. Stawka na tym depozycie to 6% w skali roku, co można przeliczyć na zysk w wysokości ok. 12 250 zł. Klient może wpłacić na jeden depozyt 50 000 zł, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć większą liczbę lokat. Warunek dodatkowy towarzyszący temu produktowi to utrzymanie wszystkich posiadanych lokat w Inbanku do końca terminu ich zapadalności. W przeciwnym razie bank ma prawo do obniżenia stawki na Lokacie Lojalnej do oprocentowania standardowego (obecnie 4% w skali roku). Środki utrzymywane w Inbanku są objęte ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

Trzecia pozycja przypadła PBS w Ciechanowie. Najlepszy „zestaw oszczędnościowy” dla posiadaczy pół miliona złotych na pół roku to dwie lokaty internetowe. Obie z nich są objęte dodatkowymi warunkami. Wspólnym wymogiem jest założenie Rachunku depozytowego, dzięki któremu klienci będą mogli obsługiwać wpłacony do banku kapitał. Wyżej oprocentowana ekstraLOKATA 6M na 6% w skali roku jest skierowana do nowych klientów banku. Maksymalna kwota, którą można przekazać na ten depozyt to 400 000 zł. Pozostałą część można wpłacić na superLOKATĘ 6M ze stawką 5% rocznie dla nowych środków. W ten sposób można liczyć na zysk w wysokości w sumie ok. 11 841 zł.

Na jaką stawkę można liczyć?

Wybrane do analizy produkty oszczędnościowe wraz ze stawkami i należnym zyskiem prezentuje poniższa tabela.

Najlepsze oferty dla oszczędności w kwocie 500 000 zł przez 6 miesięcy - maj 2022 r. Lp. Bank Rachunek Produkty oszczędnościowe na pół roku Nazwa lokaty lub konta oszczędnościowego Oproc. [p.a.] Zysk* 1. Citi Handlowy Citigold Lokata Powitalna (300 000 zł) 5,50% 6737,42 zł Lokata Dodatkowa (100 000 zł) 5,50% 2245,80 zł Lokata terminowa (100 000 zł) 4,00% 1633,31 zł 2. Inbank Lokata Lojalna (10 lokat po 50 000 zł) 6% 12 249,86 zł 3. PBS w Ciechanowie Rachunek depozytowy ekstraLOKATA 6M (400 000 zł) 6% 9799,89 zł superLOKATA 6M (100 000 zł) 5% 2041,64 zł 4. Bank Nowy Rachunek depozytowy NOWYdepozyt 6M ZYSK (500 000 zł) 5% 10 208,21 zł Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki (2 lokaty po 180 000 zł, lokata na 140 000 zł) 5% 10 208,21 zł 5. Alior Bank Konto Jakże Osobiste Lokata na Nowe Środki (500 000 zł) 4,50% 9187,40 zł 6. Bank Millennium Millennium 360° Lokata Horyzont Zysku (500 000 zł) 4,50% 9187,40 zł 7. Bank Pekao Konto Przekorzystne Lokata Negocjowana (200 000 zł) 5% 4083,29 zł Konto oszczędnościowe Premium (300 000 zł) 4% 4933,38 zł 8. BFF Banking Group Lokata Facto 4,50% 9187,40 zł 9. Santander Consumer Bank Lokata Zysk+Wzrost 4,20% 8574,90 zł 10. Credit Agricole Konto dla Ciebie Rachunek oszczędzam 3,79% 7767,76 zł *Zysk obliczony na podstawie kalkulatora zysku z lokaty Bankier.pl Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25 maja 2022 r.

Monika Dekrewicz