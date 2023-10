Co zrobić z ciszą wyborczą? Oto najlepsze odcinki seriali według "Vanity Fair", a także autora "Gry o tron"

SPOILERY "Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest prof. Rafał Wilczur", czyli netfliksowa wariacja na temat "Znachora" Proszę Państwa, Wysoki Sądzie - to nie jest profesor Rafał Wilczur (jakiego znaliśmy). Nie jest to też Antoni Kosiba (jakiego znaliśmy). Choć "Znachor" od Netfliksa bije rekordy oglądalności, to zmiany wprowadzone w scenariuszu... no cóż... omówimy niżej, ostrzegając przed spoilerami.