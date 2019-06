Najlepsze miejsca pracy w Europie. 10 z nich jest w Polsce

Salesforce, Adecco Group, Workday, AbbVie, Cisco Systems – to początek listy najlepszych międzynarodowych miejsc pracy wyróżnionych przez doroczny konkurs Great Place To Work.



W pierwszym tygodniu czerwca ogłoszono doroczną listę najlepszych miejsc pracy w Europie. Laureatów wyróżniono na podstawie wyników ankiet pracowniczych, które zostały umieszczone na specjalnej platformie. Do europejskiej edycji przystąpiło 2 878 firm z 19 krajów, ostatecznie wyłoniono 125 najlepszych międzynarodowych miejsc pracy. Firm mających polskie oddziały było 10.

25 najlepszych miejsc pracy w Europie według Great Place to Work Firma Lokalizacje Branża Liczba pracowników Salesforce Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania Technologie informatyczne 4947 Adecco Group Beldia, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, polska, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania Usługi profesjonalne 19521 Workday Niemcy, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania Technologie informatyczne 1570 AbbVie Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Wielka Brytania Biotechnologia i farmaceutyki 8298 Cisco Systems Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania Technologie informatyczne 6464 Mars Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania Produkcja 10788 Admiral Group Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania Usługi finansowe i ubezpieczenia 8314 American Express Francja, Włochy, Polska, Hizpania Usługi finansowe i ubezpieczenia 2057 SAS Institute Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania Technologie informatyczne 2772 Hilton Niemcy, Włochy, Holandia, Turcja, Wielka Brytania Hotele i restauacje 14612 Volkswagen Finanial Services AG Francja, Niemcy, Irlandia, Norwega, Polska, Hiszpania, wielka Brytania Usługi finansowe i ubezpieczenia 10179 Cadence Design Systems Francja, Niemcy, Irlandia Włochy, Polska, Wielka Brytania Technologie informatyczne 604 EY Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania Usługi profesjonalne 50742 Styker Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania Produkcja 1373 SC Johnson Grecja, Włochy, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania Produkcja 1505 Kantar Francja, Irlandia, Wielka Brytania Usługi profesjonalne 1890 Amgen Austria, Dania, Włochy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania Biotechnologia i farmaceutyki 1897 DHL Express Austria, Dania, Francja, Grecja, Irlandia, Norwegia, Szwajcaria Transport 5813 SAP SE Francja, Irlandia, Wielka Brytania Technologie informatyczne 6017 W.L. Gore&Associates Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja Produkcja 2185 Infineon Technologies AG Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania Produkcja 17405 Bristol-Myers Suibb Dania, Irlandia, Norwegia, Wielka Brytania Biotechnologia i farmaceutyki 1396 Ineed Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania Usługi profesjonalne 1497 Hilti Finlandia, Francja, Włochy, Hiszpania, Szwecja Szwajcaria Produkcja 3956 Cofidis Francja, Włochy, Portugalia Usługi finansowe i ubezpieczenia 4622 Źródło: opracowanie Bankier.pl, na podstawie wyników rankingu Great Place to Work, 2019.

Na podstawie wyników ankiet oceniono, że 92 proc. zatrudnionych w najlepszych firmach w Europie czuje się jak pełnoprawni członkowie zespołu, niezależnie od zajmowanego stanowiska. 88 proc. uznało, że kierownictwo stara się brać ich pomysły i sugestie pod uwagę.



WS